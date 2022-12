Wacom Intuos Pro | Adventsverlosung

In nuce: Zum dritten Advent öffnet sich das nunmehr 11te Adventskalendertürchen. Wart ihr auch alle brav, und habt euch eine Gewinnchance verdient – auf das Wacom Intuos Pro? Mit dem Grafiktablett gingen wir in der DP 04 : 2019 respektive der DP 06 : 2019 in den Praxistest; den ersten Praxistest haben wir unseren Leserinnen und Lesern am 26.05.2021 kostenfrei zur Verfügung gestellt.

In toto: Im oben erwähnten, ersten Test, mit dem Titel „Intuos oder Tod!“, widmet sich Gerätetester Bela Beier den technischen Eckdaten – und stellt fest: Das Wacom Intuos Pro (aus dem Test in der DP 04 : 2019) ist „32 auf 20 cm groß, mit einer aktiven Fläche von 16 auf 10 Zentimeter.“ Wenig später im Text resümiert Bela: „Der Betrieb geht entweder per USB oder per Bluetooth.“ Bald erklärt er: „Die frei programmierbaren Expresskeys sowie ein Touchring können entweder zeichenspezifische Aktionen ausführen, frei belegt werden oder die diversen Tasten der Maus ersetzen.“ Um euch vollumfänglich zum Wacom Intuos Pro zu informieren, empfiehlt es sich, auf wacom.com vorbeizuklicken.

Um zu gewinnen, müsstet ihr uns folgende Gewinnfrage beantworten.

Die Gewinnfrage: In welchem Land hat der Gerätehersteller Wacom seinen Sitz?

Zum Ablauf: Tragt eure Antwort, inklusive eurer kompletten Postadresse (für den Gewinnversand) in das Formular ein.

Einsendungen sind im Tagesverlauf des 11.12.2022 möglich. Alle Einsendungen ab dem 12.12. werden nicht mehr berücksichtigt. Viel Glück!

Ihre Daten werden nur verlagsintern ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. Verlagsangehörige können nicht an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.