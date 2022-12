Gratis Jahresabo der DIGITAL PRODUCTION | Adventsverlosung

In nuce: Das nächste Türchen unseres Adventskalenders öffnet sich – dahinter verbirgt sich: ein weiteres 1-Jahresabo unserer Digital Production. Wie immer der Clou: Die Gewinnerin oder der Gewinner bekommt nicht nur für ein komplettes Jahr die allerneuesten Informationen aus der Welt der Animation, CGI, VFXen, Virtual Production und Post Pro nachhause geliefert – sondern das Abo ist auch selbstkündigend. Wer sich von unseren inhaltlichen Qualitäten überzeugen möchte, dem bieten wir an, kostenlos in die E-Paper-Variante unserer DP 05 : 2022 reinzuschmöckern.

In toto: Was müsst ihr also tun, um für ein Jahr kostenfrei in den Genuss der einzigen deutschsprachigen Fachzeitschrift zu kommen, die das gesamte Spektrum digitaler Medienproduktion und Visualisierung abdeckt (abgesehen von der Bereitschaft, sich für die neuesten Entwicklungen im Bereich Digital Content Creation zu begeistern, versteht sich)?

Um zu gewinnen, müsstet ihr uns folgende Gewinnfrage beantworten.

Die Gewinnfrage: Welcher weltberühmten Filmserie ist der Charakter auf dem Cover unserer DP 05 : 2022 entnommen?

Zum Ablauf: Tragt eure Antwort, inklusive eurer kompletten Postadresse (für den Gewinnversand) in das Formular ein.

Einsendungen sind im Tagesverlauf des 12.12.2022 möglich. Alle Einsendungen ab dem 13.12. werden nicht mehr berücksichtigt. Viel Glück!

Ihre Daten werden nur verlagsintern ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. Verlagsangehörige können nicht an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.