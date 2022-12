Neue Version der Physik-Simulations-Software Bitfrost erscheint!

In nuce: Autodesk hat ein neues Update für seine Physik-Simulations-Software Bitfrost veröffentlicht. Das geht aus einer aktuellen Pressemeldung hervor. Laut dieser sollen zu den wichtigsten Neuerungen gehören: eine Open-Source-Integration von Bitfrost-USD, aber auch ein entschlackter Workflow. Des Weiteren wurden in Hinblick auf Scattering Verbesserungen vorgenommen. In derselben Pressemeldung spricht Bitfrost Senior Product Manager Jonah Friedman positiv über die Open-Source-Integration von Bitfrost-USD. Er sagt: “Damit können unsere User ein komplettes Maya-USD-Ökosystem aufbauen – einschließlich Arnold-USD und Maya-USD. Zugleich können User mit ihrem eigenen USD-Kern arbeiten.“

In toto: Nachfolgend finden sich die wichtigsten, angekündigten Funktionen der neuen Bitfrost-Version aufgelistet.

Bitfrost-USD ist ab sofort, wie oben aufgeführt, als quelloffenes USD-Ökosystem innerhalb Mayas verfügbar – wahlweise aber auch als eigenständiges Projekt via GitHub .

verfügbar – wahlweise aber auch als eigenständiges Projekt via . Bestandteil von Bitfrost-USD sind außerdem: Ge-wrappte USD-Typen; die Möglichkeit, USD-Low-Level-Operatoren zu überwachen; Übersetzungstabellen für die Integration mit dem Host-DCC; Verbindungen, welche die Bifrost-USD-Funktionalität für User offenlegen; Tests, um sicherzustellen, dass alle Bestandteile korrekt funktionieren; benutzerdefinierte USD-Tools und Builds, um die Flexibilität und Skalierbarkeit der Pipeline zu verbessern.

Ge-wrappte USD-Typen; die Möglichkeit, USD-Low-Level-Operatoren zu überwachen; Übersetzungstabellen für die Integration mit dem Host-DCC; Verbindungen, welche die Bifrost-USD-Funktionalität für User offenlegen; Tests, um sicherzustellen, dass alle Bestandteile korrekt funktionieren; benutzerdefinierte USD-Tools und Builds, um die Flexibilität und Skalierbarkeit der Pipeline zu verbessern. Neu gestaltete Hintergründe und Haftnotizen (Sticky Notes): Damit einhergehen soll ein Mehr an Funktionalität. Über die Hintergründe soll es Teammitglieder ermöglicht werden, gewünschte Bereiche innerhalb eines Grafs zu markieren; respektive die Haftnotizen gestatten es, effizient mit Teammitgliedern zu kommunizieren.

Damit einhergehen soll ein Mehr an Funktionalität. Über die Hintergründe soll es Teammitglieder ermöglicht werden, gewünschte Bereiche innerhalb eines Grafs zu markieren; respektive die Haftnotizen gestatten es, effizient mit Teammitgliedern zu kommunizieren. Überarbeitete Benutzeroberfläche: Dazu gehören Widget, darunter etwa Schiebregler, oder Pipetten (Color Pickers). Die neue Kombi-Box (Combo Box) kann jetzt von Artists hinzugefügt werden – und das ganz ohne Programmierkenntnisse.

Dazu gehören Widget, darunter etwa Schiebregler, oder Pipetten (Color Pickers). Die neue Kombi-Box (Combo Box) kann jetzt von Artists hinzugefügt werden – und das ganz ohne Programmierkenntnisse. Verbesserte MPM (Material Point Method) Simulation: Dank des neu eingeführten Kollisionsverhaltens soll es Artists leichter fallen, einen aufprallenden Schneeball zu simulieren – der etwa an einer Wand haften bleibt. Daneben wurde die Simulation von Fußtritten nachbearbeitet, jene jetzt auch ortsabhängig im Inneren von großen Räumen funktioniert.

Dank des neu eingeführten Kollisionsverhaltens soll es Artists leichter fallen, einen aufprallenden Schneeball zu simulieren – der etwa an einer Wand haften bleibt. Daneben wurde die Simulation von Fußtritten nachbearbeitet, jene jetzt auch ortsabhängig im Inneren von großen Räumen funktioniert. Optimierte Simulationsdiagnose: Hierzu wurden dem Werkzeugkasten einheitliche Diagnosewerkzeuge hinzugefügt; hierüber visualisieren Artists beispielsweise Geschwindigkeiten und Temperaturen.

Hierzu wurden dem Werkzeugkasten einheitliche Diagnosewerkzeuge hinzugefügt; hierüber visualisieren Artists beispielsweise Geschwindigkeiten und Temperaturen. Evaluation mit geringem Overhead: Laut Pressemeldung wurden die Overheads allgemein reduziert, womit Leistungsverbesserungen einhergehen sollen. Diese Verbesserungen sind vor allem für den Bifrost-Board-Node wichtig, gelten aber auch für den Bifrost-Graph-Shape-Node.

Laut Pressemeldung wurden die Overheads allgemein reduziert, womit Leistungsverbesserungen einhergehen sollen. Diese Verbesserungen sind vor allem für den Bifrost-Board-Node wichtig, gelten aber auch für den Bifrost-Graph-Shape-Node. Verbesserungen beziehentlich „Bitfrost-Geometrie“, „Übertragen von Eigenschaften“ und „Alembics“: Was steckt hinter dem Punkt „Übertragen von Eigenschaften“? Hiermit gelingt es Teams, benutzerdefinierte Eigenschaften zu entschlacken – zugleich wird es einfacher, komplexere Geometrie-Algorithmen zu erstellen. Hingegen hinter dem Punkt „Alembics“ steckt eine Leistungsverbesserung bei indizierten Eigenschaften (was UVs und Vertex Normals einschließt); dies soll User-Daten besser erhalten. Schließlich der Punkt „Bitfrost-Geometrie“ bezeichnet die Option, Bitfrost-Daten mittels eines einzigen Mausklicks in ein Maya-Mesh umzuwandeln.

