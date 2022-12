Platige Image besorgt die Visual Effects zu The Witcher Staffel 3!

In nuce: Der polnische VFX-Dienstleister Platige Image (kurz: Platige) wird auch an der dritten Staffel der Netflix-Serie The Witcher mitwirken. Das geht aus einer aktuellen Meldung, erschienen auf wirtualnemedia.pl, hervor. Platige Image war bereits an der ersten und zweiten Staffel zu The Witcher beteiligt.

In toto: In der Meldung heißt es weiter, Platige würde die Arbeit an den Folgen von Staffel drei in chronologischer Reihenfolge angehen – beginnend mit der ersten und abschließend mit der letzten Episode der neuen Serienstaffel. Bis zum Ende des ersten Quartals 2023 soll Platige seine Visual Effects für The Witcher Season 3 erfolgreich abgeschlossen haben. Die Drehbücher für die dritte Staffel sind bereits fertiggestellt, die Dreharbeiten sollen im Frühjahr 2023 losgehen. Im Sommer 2023 dürfte The Witcher Season 3 seine Premiere auf dem Streaming-Portal Netflix feiern.

Weitergeklickt & -geklickt: In DP 03 : 2020 fachsimpelten wir mit Platige Image über die erste Staffel respektive über eines der dazugehörigen Videospiele („The Witcher von Platige“, Seite 78. Den Artikel haben wir unseren Leserinnen und Lesern zusätzlich am 29.09.2021 kostenlos zur Verfügung gestellt). Und erst jüngst, in der DP 05 : 2022, hatten wir die Gelegenheit für ein aufschlussreiches Gespräch mit Brad Blackbourn, dem Virtual Production Manager bei The Third Floor, mit dem wir uns über Augmented Reality-Visualisierung während der zweiten Staffel („The Witcher: Adventures in AR“ auf Seite 71) unterhielten; siehe hierzu auch das kostenfreie Probeexemplar unserer E-Paper-Ausgabe. Schließlich in unserer nächsten Ausgabe, der DP 01 : 2023, hatten wir die Chance, uns mit dem Artists von Platige Image ins Fachgespräch zu stürzen – diesmal über die zweite Serienstaffel! Freut euch über das aufschlussreiche Gespräch in unserer bald erscheinenden, neuen Ausgabe!

Quelle: Meldung auf wirtualnemedia.pl