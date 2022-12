In nuce: Wie zuletzt am 6.12.2021, berichtet Digital Production wieder über das jährlich wiederkehrende Showreel von The Foundry, das Zuschauer mit einigen der blickschönsten Visual Effects des Jahres verwöhnt. Im Foundry 2022 Showreel, mit einer Lauflänge von zirka einer Minute und vierzig Sekunden, gibt es ein Wiedersehen mit Leinwandhelden wie Jane Foster, Thor, Doctor Strange, Neo aus The Matrix, Captain Buzz Lightyear aus seiner eigenen Toy Story, den Monstren aus Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, den tanz- und gesangsbegabten Helden aus Disneys Encanto oder dem Spider-Man in dreifacher Ausführung – der Tobey-Maguire-, Andrew-Garfield- und Tom-Holland-Edition.

Weitergeklickt: Wer sich noch nicht sattgesehen hat, der klickt beim letztjährigen Foundry Showreel vom 6.12.2021 vorbei, mit den staatlich zertifizierten Superhelden Black Widow, Wonder Woman und Venom in den Hauptrollen – und Biene Maya auf ihrer Klatschmohnwiese.

Foundry 2022 | Showreel