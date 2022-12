Wacom Drawing Glove 3er-Pack| Adventsverlosung

In nuce: Am heutigen, 14ten Dezember wird’s handgreiflich – mit dem Wacom Drawing Glove 3er-Pack (enthält drei Handschuhe). Laut Produktbeschreibung sorgt der Drawing Glove ein natürliches Zeichenerlebnis mit eurem Grafiktablett. Das Wacom Drawing Glove 3er-Pack ist regulär mit 29,96 Euro bepreist.

In toto: In der dazugehörigen Produktbeschreibung heißt es weiter, mit dem Wacom Drawing Glove 3er-Pack würde stundenlanges, ungestörtes Arbeiten an den Kreativprojekten ermöglicht – ganz ohne störende Flecken auf dem Display eures Tabletcomputers. Der Handschuh ist in schwarzer Farbe gehalten, wird in Einheitsgrößen hergestellt, eignet sich sowohl für Rechts- als auch Linkshänder, ist zu 90 Prozent aus recycelten Materialien hergestellt – und ist atmungsaktiv. Alle weiteren Informationen zum Produkt sind auf estore.wacom.com abrufbar.

Um zu gewinnen, müsstet ihr uns folgende Gewinnfrage beantworten.

Die Gewinnfrage: Jetzt, während der kalten Jahreszeit, gilt es, sich dick einzupacken – mit Mantel, Mütze, Stiefel und …? Welches Kleidungsstück zieht man sich im Winter über die Hände?

Zum Ablauf: Tragt eure Antwort, inklusive eurer kompletten Postadresse (für den Gewinnversand) in das Formular ein.

Einsendungen sind im Tagesverlauf des 14.12.2022 möglich. Alle Einsendungen ab dem 15.12. werden nicht mehr berücksichtigt. Viel Glück!

Ihre Daten werden nur verlagsintern ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. Verlagsangehörige können nicht an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.