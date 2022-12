The Foundry veröffentlicht Mari 6.0!

In nuce: Der Software-Entwickler The Foundry hat Mari 6.0 (eine Software für das Zeichen von 3D-Texturen) veröffentlicht. Dies geht aus einer gestrigen Pressemeldung hervor. In derselben Meldung spricht Charli Holt, Produktmanagerin für Mari bei The Foundry, davon, dass bereits mit Mari 5.0 daran gearbeitet wurde, USD-Workflows auch für kleinere Produktionsstudios zugänglich zu machen. Charli sagt weiter: „Ich freue mich sehr, dass Mari 6.0 viele USD-Updates bereithält.“ Mit Mari 6.0 werden sowohl Workflows verbessert als auch zwei neue USD-Exporte und Python-Upgrades hinzugefügt.

In toto: Nachstehend folgen die wichtigsten, neuen Funktionen im Schnelldurchlauf – in Schrift- und Videoform.

Preview Your Asset’s Final Look Faster With the USD Look Exporter | Mari Tutorial

USD MultiShader Export | What’s New in Mari 6.0



Zwei neue USD-Exporte: Dank dieser sollen Texturing-Pipelines USD-fähig werden. Der USD Look Exporter ermöglicht es, eine einzelne USD-Look-Datei zu exportieren, welche alle relevanten Shader-Informationen enthält. Dadurch soll die Notwendigkeit entfallen, USD-Looks in Katana oder ähnlichen Anwendungen einzurichten. Look Development und Lighting dürften hierdurch, wie es in der Pressemeldung heißt, zu einem früheren Punkt in der Pipeline zusammengeführt werden. Daneben können Artists Maris Auswahlwerkzeuge auch dahingehend nutzen, um Materialien den gewünschten USD-Face-Set-basierten Positionen hinzuzufügen.

Roller Brush Tool | What’s New in Mari 6.0



Mari’s Roller Brush I Create Seams, Stitches and More by Rolling Images Along a Curve



Walzenpinsel (Roller Brush): Diese neue Zeichenfunktion ermöglicht es Artists, ein kachelbares Bild zu malen. Dank des Walzenpinsels soll es gangbar werden, feinere Details auszuarbeiten, ohne jeden Strich händisch ausführen zu müssen. Das Generieren, beispielsweise von Nähten auf Kleidungsstücken, soll hiermit einfacher von der Hand gehen. Eine höhere Effizient soll hiervon resultieren.

Python-Script-Aktionen ausführen – über Python-Snippets als Shelf-Item: Nicht länger ist es für Artists nötig, Python-Skripte in den Skript-Pfad zu installieren. Ein Ergebnis hiervon soll sein, dass der Austausch von Skripten niedrigschwelliger ist.

Teleport Nodes I What’s New in Mari 6.0



Tidy Up Your Node Graph and Reuse Elements with the Teleport Node | Mari Tutorial



Teleport-Knoten (Teleport Node): Dieser ist zweiteilig, besteht aus Sender (Broadcaster) und Empfänger (Receiver). Der Teleport-Knoten knüpft verborgene Verbindungen innerhalb des Nodegraphs. Eine vereinfachte Handhabe des Nodegraphs und dessen Navigation sollte sich für Artists zeitigen.

Weitergeklickt: Alle weiterführenden Informationen sind auf campaigns.foundry.com abrufbar. Zuletzt berichtete Digital Production am 21.09. dieses Jahres über Mari 6.0 – damals betrat die Software die offene Alpha-Phase.