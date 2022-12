Wie CityEngine mit der Unreal Engine verbinden?

In nuce: Esri, die Firma hinter der Architektur-Software CityEngine, hat ein neues Tutorial veröffentlicht, in dem demonstriert wird, wie es gelingt, ein Unreal Engine Environment mithilfe automatisierter Assets zu beleben. Genauer wird den Leserinnen und Lesern ein Workflow nahegebracht, mit dem sich Assets in der Unreal Engine ersetzen lassen – und zwar nach dem Import einer ArcGIS CityEngine Datasmith-Szene. Veröffentlicht wurde das Tutorial am 2ten November dieses Jahres auf esri.com. Autoren des Tutorials sind Avonlea Fotheringham und Benjamin Neukom. Um die, im Tutorial gezeigten, Abläufe zu veranschaulichen, nutzen die beiden Autoren ein konkretes Anwendungsbeispiel – die dazugehörigen Assets haben die Autoren verlinkt.

Die Autoren des Tutorials: Avonlea Fotheringham ist Esri Produktmanagerin für ArcGIS CityEngine. Sie ist seit über dreieinhalb Jahren Bestandteil des Teams von Esri, wo sie als Social Media Manager eingestiegen ist. Avonlea hat einen Bachelor-Abschluss in englischer Sprache und Literatur von der Carleton University in Kanada. Benjamin Neukom ist als Softwareentwickler innerhalb des CityEngine-Teams für Research & Development in Zürich beschäftigt. Seit mittlerweile fünf Jahren zählt Benjamin zum Team von Esri. Er hat einen Bachelor- und Master-Abschluss in Informatik, erhielt beide Abschlüsse von der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Weitergeklickt: Zum Tutorial auf dem ArcGIS Blog. Zuletzt berichtete Digital Production am 18.11. dieses Jahres über City Engine; damals war es das User-Meeting 2022, welches sich heuer zum sechsten Mal gejährt hat. Fünf Videos wurden dazu als Nachklapp bereitgestellt – auch eines, in dem Benjamin Neukom über CityEngine Datasmith und Plugins referiert (siehe hierzu auch nachstehend).

CityEngine User Meeting (CEUM) 2022: „Newest features in CityEngine 2022.1 – Part 2