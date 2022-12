Autodesk veröffentlicht Maya 2023.3!

In nuce: Autodesk hat Version 2023.3 von Maya veröffentlicht. Das geht aus Bekanntmachungen seitens Autodesk hervor; siehe hierzu entsprechende Veröffentlichungen auf der Hilfe-Seite help.autodesk.com, dem Veröffentlichungshinweis und der Meldung „What’s New in Maya?“ auf makeanything.autodesk.com.

In toto: Gleich hier unten folgt eine Auflistung der wichtigsten Neuerungen zu Autodesk Maya 2023.3.

Workflow-Verbesserungen bei den Animations-Werkzeugen: Das betrifft insbesondere solche, die von User-Seite angefragt wurden – darunter: die Proximity Wrap Deformer, der Graph Editor und der Time Editor. Der Proximity Wrap Deformer kann nun auch solche Verformungen berücksichtigen, die auf Driver-Objekte angewandt wurden. Der Graph Editor wurde um eine Funktion bereichert, die zuvor beschnitten wurde: Die Möglichkeit auszuwählen, ob das Ziehen mit der linken Maustaste eine Bewegung ausführt oder nur etwas auswählt. Zuletzt der Time Editor wurde dahingehend verbessert, dass ein Workaround für Audio-Probleme mit dem Playblast eingeführt wurde. Playblast bezeichnet Preview-Videos, die sich User im Maya-Viewport anzeigen lassen können.

Weitergeklickt: Am 22.09. dieses Jahres berichtete Digital Production über die zuletzt erschienene, neue Version von Autodesk Maya – damals war es Version 2023.2, die mit aufpoliertem Animations-Workflow, verbessertem Rigging und aufgebesserten Plug-in Aufmerksamkeit erregte. Beziehungsweise veröffentlichte Autodesk erst diese Woche, genauer am 12.12.2022, ein Update für seine Physik-Simulations-Software Bitfrost. Die zwei Stechrochen aus dem Aufmacherbild oben stammen übrigens von Surfacing Artist Olga Dannik.

