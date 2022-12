Software-Lizenz für den Cartoon Animator 5 | Adventsverlosung

In nuce: Was hilft gegen Kälte – abgesehen von einem dicken Wintermantel? Natürlich Bewegung – und sei es computeranimierte Bewegung mit der neuesten Version von Cartoon Animator. Wir verlosen am 16ten, 17ten und 18ten Dezember jeweils eine Software-Lizenz für den Cartoon Animator 5. Mit Cartoon Animator 5 (CTA5) von Reallusion werden mitunter, wie es in der dazugehörigen Produktbeschreibung heißt, Sekundäranimationen automatisch mittels einfacher Keys erstellt. Damit nicht genug: Stauch- und Streckbewegungen kann der Artist frei deformieren, und Vektorgrafiken werden unterstützt.

In toto: Cartoon Animator ist eine 2D-Animationssoftware, die statische Bilder in animierte Charaktere umwandeln kann – während Gesichtsausdrücke mit Mocap-Animationen steuerbar sind, sich lippensynchrone Animationen aus Audiodaten erzeugen lassen, oder 3D-Parallax-Szenen generierbar sind. Das nachstehende Video demonstriert im Schnelldurchlauf, welche gestalterischen Möglichkeiten sich mit dem Cartoon Animator 5 auftun. Weiterführende Informationen sind auch auf dem Advertorial abrufbar, welches Digital Production am 13.12. veröffentlicht hat.

Cartoon Animator 5 Trailer Video



Für eine Chance, eine der insgesamt drei Software-Lizenzen zu gewinnen, müsstet ihr uns folgende Gewinnfrage beantworten: Eine beliebte, animierte Zeichentrickfigur ist der Roboter Bender B. Rodríguez aus der Sci-Fi-Serie Futurama. Wofür steht das „B“ in Bender B. Rodríguez? Deutsche und englische Antworten sind möglich.

Zum Ablauf: Tragt eure Antwort, inklusive eurer kompletten Postadresse (für den Gewinnversand) in das Formular ein.

Einsendungen sind vom 16ten bis einschließlich zum 18ten Dezember 2022 möglich. Alle Einsendungen ab dem 19.12. werden nicht mehr berücksichtigt. Viel Glück!

Ihre Daten werden nur verlagsintern ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. Verlagsangehörige können nicht an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.