Und hier kommt die neue DP!

Gene Roddenberry würde tanzen – wie eine Orion-Frau. Zu Weihnachten geht’s auf die Star Trek, hinein in Strange New Worlds, Discovery und eine XXL-Retrospektive zur vielleicht besten Sci-Fi-Franchise diesseits der Milchstraße.

Es fliegt der Star Trek-Schwerpunkt auf euch zu (mit Warp-Antrieb)! Mit gleich drei dicken Storys geht’s ins von Gene Roddenberry erdachte Sci-Fi-Universum. Compositing-King und Trekkie Christoph Zapletal führt uns in die Geschichte der Enterprise-VFXen ein. Mit Paolo Tamburrino, dem Executive Producer von Pixomondo, der die Virtual Production und VFXen für aktuelle Star-Trek-Serien verantwortet hat, unterhalten wir uns über Strange New Worlds. Mit Espen Nordahl, VFX Supervisor bei Storm Studios, beamen wir uns auf die Star Trek Discovery, besuchen die Raumschiffbauer von Strange New Worlds.

Mental Health (Neudeutsch für: Geistige Gesundheit) ist unser zweiter, quantitativ etwas schmalerer Schwerpunkt – dafür inhaltlich umso gewichtiger. Dazu haben wir Florian Schmid-Hoehne zum Gespräch gebeten. Florian ist diplomierter Psychologe und Burnout-Coach, der uns über das dezent schwammige Krankheitsbild Burnout aufklärt, und wie es zur gut beforschten Krankheit Depression abzugrenzen ist. In einem zweiten Artikel setzt uns Fachärztin Dr. Ursula Marschall von der Barmer-Krankenkasse auseinander, wie die Diagnose Burnout medizinisch zu definieren ist, welche Personengruppen gefährdet sind und welche Behandlungsmethode es gibt.

Hardware-Tests haben wir außerdem parat, nämlich zum 3D-Eingabegerät von 3D Connexion, und auch zum USB-Mikrofon Seiren Pro V2 von Razer. Ein 3D-Eingabegerät nur für Ingenieure? Tja, für Realtimer, die mit Unreal und ähnlichen Engines hantieren, ist das ewige Maus-Geschubse weniger effizient – und das Gerät von 3D Connexion mehr als einen Klick wert. Ein Mikrofon, das sich hören lassen kann, einfach per USB einzustöpseln ist – mit dem Userinnen und User als Podcast-Labertasche durchstarten können? Das Seiren V2 Pro, die Königinnenklasse der Seiren V2 X-Mikrofonreihe von Gerätehersteller Razer, bietet niedrigschwelliges Audio Recording – aber auch hochwertiges (und -frequentes)?

Werkstatt- und Projektberichte zum Superheldenfilm Black Adam, zur 2ten Staffel von The Witcher, zum HFF-Projekt Vertagt, haben wir ins neue Heft gepackt. Nikos Kalaitzidis von Digital Domain führt Dwayne Johnson alias The Rock ins DC-Cinematic-Universe ein, besorgt die Visual Effects für den Superheldenstreifen Black Adam. Während sich die dritte Staffel zur Fantasy-Serie The Witcher bereits bei Netflix in der Vorproduktion-Phase befindet, schnappen wir uns Art Director Michael Niewiara und VFX Supervisor Mateusz Tokarz von Platige Image, um ihnen Fragen zu den blickschönen Eröffnungs-Sequenzen von Staffel 2, den magiebegabten Effekten und die Übertragung der Buchvorlage von Andrzej Sapkowski auf das Streaming-Portal Netflix zu stellen. Das dystopische Filmprojekt Vertagt von Studierenden der HFF München demgegenüber stellt die Frage: „Wie sieht Kultur im postapokalyptischen Zeitalter aus?“ – unter Leitung von Prof. Jürgen Schopper.

Einblicke in die neuesten Software-Versionen bieten wir darüber hinaus – beispielsweise zu den Angeboten der Creative Cloud von Adobe, der Arbeitserleichterung Xpresso für Cinema 4D, oder Cartoon Animator 5. Unser Autor Nils Calles begutachtet die neuesten Tools & Tricks von Adobe, blickt in die Zukunft von Premiere, After Effects und Photoshop – und wie AI-Tools den Softwarepark bereichern. Hingegen der Road Generator von Daniel Mozbäuchel macht es gangbar, ziemlich zügig befahrbaren Untergrund in Cinema 4D aus der Pipeline zu ziehen. Wer es gerne trick(film)reich hat, der zeichnet mit dem Cartoon Animator 5 von Reallusion 2D-Animationen mit vergleichsweise geringem Aufwand.

Ferner begibt sich Uli Plank in den Praxistest mit dem Videoskalierer Topaz Video AI, werden Szenarien mit den 4D People aus der Volume-Scan bevölkert, plaudert Patrick Poti mit Andrew Overtoom über Vergangenheit und Gegenwart der besten, animierten Serie, welche die Tiefsee zu bieten hat: SpongeBob Schwammkopf! Diese und weitere Themen erwarten euch. Wir wünschen saftiges Lesevergnügen mit der DP 01 : 2023 – und ein geschmeidiges Weihnachtsfest & einen rutschfesten Jahreswechsel!