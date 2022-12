Erste Veranstaltungs-Highlights der FMX 2023 veröffentlicht!

Was haben der unverwechselbare Jeff Goldblum, die Umweltschutzorganisation WWF und KI-gestütztes Rotoscoping gemeinsam? Die Film & Media Exchange 2023 in Stuttgart!

In nuce: Erstmals seit Bestehen wird die FMX (Film & Media Exchange), die für das Jahr 2023 angesetzt ist, als klimafreundliche Veranstaltung zertifiziert (durch die Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg). Passend dazu behandelt der Trailer der FMX 2023 (The Beauty) das Thema Nachhaltigkeit (siehe unten). Das geht aus einer aktuellen Pressemeldung hervor. Dementsprechend wird die FMX 2023, wie es in derselben Pressemeldung heißt, auf das Thema Nachhaltigkeit in der Film- und Medienproduktion ausgerichtet sein – und darauf, wie die Filmindustrie klimafreundlicher werden kann.

THE BEAUTY | Official Trailer | FMX 2023



In toto: Daneben wurden die ersten Programmpunkte der FMX 2023 publik gemacht – dazu gehören: Gründer Yannis Konstantinidis mit seiner Produktionsfirma Nomint respektive dem Stop-Motion-Film We Can’t Negotiate With The Melting Point Of Ice (zu Deutsch etwa: Wir können den Schmelzpunkt des Eises nicht verhandeln) der WWF (World Wildlife Fund); der Mitgründer Pete Williams und der auszuführende Produzent Andrew Milner vom Motion-Design-Studio Alchemy, werden ihren Arbeiten an der Streaming-Dokutainment-Serie The World According to Jeff Goldblum präsentieren; und zugegen sein wird Gründer Sam Hodge mit seiner Softwarefirma Kognat, wobei es um KI-gestützte Rotoscoping-Verfahre gehen wird.

Leserinnen und Leser der Digital Production ist der Kurzfilm The Beauty bereits vertraut: Ausgezeichnet wurde dieser mit einem Animago Award und einem VES Award (beide im Jahr 2019). Der Film thematisiert die Verschmutzung der Weltmeere durch Plastikmüll. The Beauty taucht hinab in eine Unterwasserwelt, in der menschengemachte Plastikabfälle und die natürliche Tiefsee aufeinandertreffen.

Weitergeklickt: Die dazugehörige Bekanntmachung der veröffentlichten Programmpunkten ist auf fmx.de aufzurufen. Weitere Informationen dahingehend, inwiefern die FMX 2023 klimafreundlicher sein wird, sind auf fmx.de/en/sustainability einsehbar. Am 14.11. dieses Jahres berichtete Digital Production zuletzt über die FMX 2023 – damals wurde das Veranstaltungsmotto Evolving (zu Deutsch etwa: Weiterentwickeln) bekannt gegeben, und Filmemacherin Jinko Gotoh (u.a. The Lego Movie 2, Findet Nemo, Der kleine Prinz) als Program Chair vorgestellt.