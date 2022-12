Blender 3.4 erscheint!

In nuce: Die 3D-Grafiksoftware Blender wurde in der Version 3.4 veröffentlicht. Das geht aus einer Pressemeldung von Pablo Vazquez hervor, die am 7.12. dieses Jahres auf blender.org veröffentlicht wurde.

In toto: Nachstehend folgt eine Auflistung einiger der interessantesten Neuerungen, die mit dem Release von Blender 3.4 einhergegangen sind. In dem Video gleich hier unten setzt Blender-User SouthernShotty die neuen Funktionen binnen schlanker dreieinhalb Minuten auseinander.

Blender 3.4 New Features in LESS than 5 minutes



Die Open Path Guiding Library (Open PGL) von Intel wurde integriert. Somit wird jetzt auch Pfadführung in CPUs innerhalb des Renderers Cycles unterstützt. Laut Selbstdarstellung Intels bietet die Open PGL fortschrittliche Pfadführungsalgorithmen, jene Rendering- und Wiedergabe verbessern.

von Intel wurde integriert. Somit wird jetzt auch Pfadführung in CPUs innerhalb des Renderers Cycles unterstützt. Laut Selbstdarstellung Intels bietet die Open PGL fortschrittliche Pfadführungsalgorithmen, jene Rendering- und Wiedergabe verbessern. Die Auto-Masking-Werkzeuge : sind jetzt über den Sculpt-/Paint-Modus im 3D-Viewport zugänglich. Unterstützt werden hierbei nun auch Hohlraum-, Ansichts- und flächenbasierte Automaskierung (cavity, view, area-based auto-masking).

: sind jetzt über den Sculpt-/Paint-Modus im 3D-Viewport zugänglich. Unterstützt werden hierbei nun auch Hohlraum-, Ansichts- und flächenbasierte Automaskierung (cavity, view, area-based auto-masking). UV-Editor : Bei diesem wurden mehrere Werkzeuge aktualisiert. Zudem gibt es neue Operatoren, mit deren Hilfe sich UV-Drehungen ausrichten oder Inseln randomisieren lassen – aber auch ungleichmäßige Raster (non-uniform grid) werden unterstützt.

: Bei diesem wurden mehrere Werkzeuge aktualisiert. Zudem gibt es neue Operatoren, mit deren Hilfe sich UV-Drehungen ausrichten oder Inseln randomisieren lassen – aber auch ungleichmäßige Raster (non-uniform grid) werden unterstützt. Die Geometrie-Nodes verfügen über ein Overlay im 3D-Ansichtsfenster. Dadurch soll das Debugging und Testing von Teilen des Node-Trees erleichtert werden. Dazu gesellen sich zahlreiche neue Nodes, mit denen sich etwa Mesh- und Kurvendaten abrufen und UV-Oberflächen probeweise erstellen lassen – über die wahlweise auch Node-Group-Assets im Hinzufügen-Menü (Add menu) angezeigt werden können.

Weitergeklickt: zur Pressemeldung auf blender.org. Einen tiefergehenden Einblick in die neuen Funktionen bietet der dazugehörige Veröffentlichungshinweis. Zuletzt berichtete Digital Production am 6.12. dieses Jahres über Blender – damals konkret über die Blender Foundation und deren Projekt Animation 2025, einer dreijährigen Initiative, die sich der Runderneuerung von Charakter-Rigging und Animationswerkzeugen in Blender annimmt.