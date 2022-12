Mit dieser Mobile-App T-Rex Tristan Otto und andere Saurier scannen?

In nuce: Der Berliner Tyrannosaurus Tristan Otto ist ein Publikumsmagnet. Aber was tun, wenn die Postkarte, der Spielzeugschädel oder Dino-Action-Figur als Mitbringsel unzureichend sind? Einfach den originalen Tristan Otto einscannen? Der Softwareentwickler Polycam hat die neueste Version seiner 3D-Scanning-App Polycam veröffentlicht – Polycam 3.0. Der Cloud hinter der App: Mit Polycam lassen sich die aktuellen Geräte der iPhone- und iPad-Pro-Reihe als LIDAR-Scanner nutzen. Praktisch bedeutet das: User generieren sozusagen im Vorbeigehen 3D-Scans von Objekten oder Umgebungen (oder Tyrannosauridae) in Echtzeit – und übers Mobilteil.

In toto: Die App Polycam gestattet es, ganze Räume einzuscannen. Mit der kostenfreien Version werden Scans im gITF-Dateiformat exportiert, die kostenpflichtige Version beherrscht zusätzlich den Export von Dateien im OBJ-, FBX-, Collada-, und STL-Dateiformat – und auch Punktwolkenformate wie PLY, LAS und XYZ. Polycam ist verfügbar für Android- und Apple-Mobilteile – kann aber auch über einen Webbrowser angesteuert werden. Bepreist ist die kostenpflichtige Version mit 7,99 US-Dollar monatlich oder 59,99 US-Dollar jährlich. Veröffentlicht wurde die App erstmals im Jahr 2020.

Nachstehend folgen einige der neuen Funktionen von Polycam 3.0.

Zylindrisches Zuschneiden von Scan-Daten

Ein neues Rotieren-Werkzeug

Die Auswahlmöglichkeit Kamera-Looping: Hierüber lassen sich Bewegtbild-Präsentationen von Scans rendern.

Mithilfe des Raummodus (Room Mode) lassen sich zusätzlich Grundrisse von Innenräumen generieren.

Weitergeklickt: Polycam 3.0 kann auf Apples App-Store oder auf Google Player heruntergeladen werden. Auf poly.cam sind alle weiterführenden Informationen zugänglich. Der lesenswerte Artikel Ein Dino fürs Wohnzimmer von Yannick Ramsel ist auf zeit.de aufzurufen.

Quelle: cgchannel.com (Meldung von Jim Thacker)