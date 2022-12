(Knack)frisch wie eine Pink Lady: Wassersimulation!

In nuce: Der 3D Artist Philip Moreton (auch bekannt unter seinem Nickname moretonvisuals) hat über YouTube und Instagram seine blickschöne Wassersimulation gepostet. Laut Philip Moreton ist die Simulation mit 3ds Max und tyFlow entstanden.

Simulation Series 08 – Apple Droplet Breakdown



In toto: In unserer Meldung zum Full Release von tyFlow vom 31.1.2022 definierte Digital Production das Partikel-Simulations-Tool als „ein Plugin für 3ds Max zwecks Simulation von Kleidung, Schnee, aber auch von Zerstörungsorgien.“, welches – wie es Theodore McKenzie auf 80.lv schreibt – mit dem Corona Renderer arbeitet. In einem Kommentar schreibt 3D Artist Philip, seine Tröpfchensimulation benötige weitere Verbesserungen, die für die Zukunft anstünden.

Wer ist Philip Moreton? Philip Moreton ist seit bald vier Jahren als Lead 3D Artist bei Poliigon, einer Online-Asset-Sammlung, bestückt mit wertigen Texturen, Modellen, Brushes und HDRIs. Poliigons Leistungen sind direkt über die Blender-Benutzeroberfläche ansteuerbar (weiter Infos hierzu sind in unserer Meldung vom 4.8. dieses Jahres nachzulesen). Seine Ausbildung schloss Philip mit einem Bachelor-Abschluss in Digital Modelling an der University of Hertfordshire ab, beziehungsweise mit dem Master-Abschluss Industrie- und Produktdesign an der Zürcher Hochschule der Künste.

Weitergeklickt: Zu Philip Moretons Kreativ- & Technikprojekten informieren sich Interessierte via linktr.ee/moretonvisuals. Am 6.12.2021 verwies Digital Production auf ein ausführliches Tutorial-Angebot zur Schnee-Simulation mit tyFlow.

Quelle: 80.lv (Meldung von Theodore McKenzie)