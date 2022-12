The Foundry veröffentlicht Katana 6.0!

In nuce: The Foundry, der Entwickler für Software für die Kreativwirtschaft, hat Katana 6.0 veröffentlicht. Katana ist eine Software für Look Development und Lighting. Paul Denhard, Senior Product Manager bei The Foundry, freut sich in seiner Wortmeldung darüber, dass mit Katana 6.0 Arbeitsabläufe weiter entschlackt wurden – selbst im Falle „großer Arbeitsmengen und eng gesteckten Zeitrahmen.“ Wie es in der Pressemeldung weiter heißt, ist Katana 6.0 auf die VFX Reference Platform 2022 und USD 22.05 abgestimmt.

In toto: Zu den Neuerungen gehören die Registrierkarten (Tabs) Leistung und Material Solo; diese sollen es gangbar machen, händisch zu erledigende Aufgaben und Abläufe für Artists zu beschleunigen. Diese und weitere Neuerungen folgen nachstehend.

Registrierleiste Leistung (Performance tab): Dank dieser sollen Artists die Größe ihrer 3D-Szenen leichter überblicken, respektive Fehler effektiver beheben. Eine farbkodierte Heatmap soll es Artists erlauben, den sprichwörtlichen Flaschenhals im Node Graph schneller zu identifizieren.

Registrierleiste Material Solo (Material Solo tab): Hierdurch lässt sich eine Vorschau des Look Developments erstellen, wodurch Artists besser nachvollziehen können, wie sich gesetzte Nodes auf das Endresultat auswirken. Ein sofortiger Einblick in die Bestandteile des Material-Setups wird geboten. Beziehungsweise können – auch komplexe – Materialnetzwerke zügig isoliert und ge-debugged werden. Dabei kann jeder einzelne Abschnitt als Vorschau betrachtet werden.

Sogenannte LiveShadingGroups sollen das Look Development zusätzlich erweitern. LiveShadingGroups räumen Artists die Möglichkeit ein, Projekte und Assets untereinander auszutauschen. Das funktioniert, indem LiveShadingGroups, erstmal Szenen-übergreifend gesetzt, automatisch mit ihnen verknüpfte Szenen aktualisieren – sobald beteiligte Artists Änderungen vornehmen.

Die NetworkMaterialEdit-Materialschnittstelle gestattet es Artists, die Material-Schnittstelle innerhalb des NetworkMaterialEdit-Knotens anzupassen – sich somit „von linearen Arbeitsabläufen zu lösen“, wie es in der Pressemeldung heißt.

Weitergeklickt: Vollumfänglich zu den neuen Funktionen kann sich via campaigns.foundry.com/products/katana/whats-new informiert werden. Über den Release der Vorgängerversion Katana 5.0 berichtete Digital Production am 27.12.2021 – damals zeichneten wir die Kompatibilität mit Nuke, diverse Rendering-Upgrades und die Universal Scene Description als Hammer-Features aus.