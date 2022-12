Festivus for the Rest of us!

In nuce: Mit Festtagsgrüßen auf der Zunge, Eierpunsch im Blutkreislauf und Vorfreude auf das heraufbrechende Neujahr, wünschen wir unseren Leserinnen und Lesern – und überhaupt der gesamten Leserschaft – ein entspanntes x-Mas, den obligatorischen guten Rutsch und unerhört ungehörige Neujahresvorsätze! Wir wünschen auch ein animiertes Festtagsgelage (weil körperlich und geistig viel in Bewegung ist, nicht die VFX-Pipeline brummt) – mit, ohne, oder mit mittelvielen Umdrehungen (aber unbedingt inklusive Pumpernickel-Lebkuchen mit Urdinkelextrakt, Zwinkersmiley)!

In toto (& ho ho ho!): Wir lesen uns allerspätestens wieder am 9.1. des neuen Jahres. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Fühlt euch von uns so richtig schön durchgerendert. Und wer, trotz Feiertags-Bohei, Sehnsucht hat nach: Expertengesprächen (über The Witcher, Black Adam, SpongeBob), Software-Besprechungen (zu Cartoon Animator 5, Topaz Video AI 3.0, Xpresso in Cinema 4D), Hardware-Tests (mit dem USB-Mikrofon Razer Seiren Pro V2 oder dem 3D-Eingabegerät von 3D Connexion) – oder einem Star-Trek-Schwerpunkt der Extraklasse mit gleich drei mehrseitigen Stories (zu Star Trek Discovery, Strange New Worlds und mit einer XXL-Retrospektive von Raumschiff-Enterprise-Experte Christoph Zapletal) –, der schmökert die Digital Production 01 : 2023 unterm Weihnachtsbaum. Wahlweise auch als E-Paper erhältlich!

Weitergefeiert: Frieden an allen Workstations, möge das fliegende Spaghettimonster uns allen hold sein und, wie es der Trekkie sagen würde: „Bones, buckle up (and let’s down some egg nog)!“

Eure DP-Redaktion