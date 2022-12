Gratis Maxon One Lizenz für sechs Monate | Adventsverlosung

In nuce: Pünktlich zu Heiligabend öffnen wir das letzte Türchen unseres Adventskalenders. Darin befindet sich eine 6-Monatslizenz für Maxon One, Maxons Komplettpaket für Kreative in den Bereichen 2D- und 3D-Design, Motion Graphics, Editing, VFX und Visualisierung. Egal ob ihr Objekte in 3D modellieren und in komplexen Animationen verwenden und diese pfeilschnell rendern, eurem neuesten Filmprojekt einen einzigartigen Look verpassen oder einen lebensechten Character sculpten wollt: Maxon One bringt alles mit, was ihr dafür braucht.

In toto: Maxon One enthält alle Produkte von Maxon in einem Komplettpaket. Darunter die preisgekrönte 3D-Software Cinema 4D, Red Giant mit seiner vollständigen Sammlung leistungsstarker Tools für Editing, VFX und Motion Design, der ultraschnelle GPU-Renderer Redshift sowie ZBrush, der Industriestandard für digitales 3D-Sculpting und Painting und Forger, die intuitive mobile Sculpting-App für das iPad. Wer bei unserer Verlosung gewinnt, erhält ein Maxon One Abonnement für sechs Monate im Wert von über 1000 €.

Im Paket enthalten:

Cinema 4D: 3D-Animations-, Modeling-, Simulations- und Rendering-Software

Red Giant: Tools für Filmproduktion, VFX und Motion Graphics

Redshift: Der erste vollständig GPU-beschleunigte Biased Renderer der Welt

Universe: Videoüberblendungen und Effekt-Plugins für Cutter und Motion Designer

ZBrush: Der Industriestandard für digitales Sculpting und Painting

Forger: Die mobile Sculpting-App für Artists, von Artists entwickelt

Auf der Website von Maxon gibt es weitere Informationen zu Maxon One sowie eine detaillierte Auflistung aller Features der enthaltenen Software.

Für eine Chance auf den Gewinn, müsstet ihr uns folgende Frage beantworten: Wofür steht das Kürzel VFX? Bitte schreibe den Begriff vollständig aus.

Zum Ablauf: Tragt eure Antwort, inklusive eurer kompletten Postadresse (für den Gewinnversand) in das Formular ein.

Einsendungen sind im Tagesverlauf des 24.12.2022 möglich. Alle Einsendungen ab dem 25.12. werden nicht mehr berücksichtigt. Viel Glück!

Ihre Daten werden nur verlagsintern ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. Verlagsangehörige können nicht an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.