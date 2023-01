Endlich eine App für Treppenbauer!

In nuce: Der User Blender Bash hat sein Stairs Maker Add-on veröffentlicht; mit diesem lassen sich Treppen erstellen. Das Add-on arbeitet mit den Geometrie-Nodes aus Blender. Der Clou: Das Stairs Maker Add-on gestattet es, ein ausgewähltes Objekt in eine Treppe oder in Treppengeländer umzuwandeln. Diese so erstellten Treppen(geländer) sind zudem benutzerdefinierbar. Das Add-on ist mit 15 US-Dollar bepreist, kann auf blendermarket.com heruntergeladen werden. Im knapp zwanzigminütigen Video am Ende dieser Meldung setzt Blender Bash auseinander, wie sein Add-on dabei hilft, Treppen hochzuziehen.

Weitergeklickt: Am 7.7. dieses Jahres berichtete Digital Production über ein Tool, mit dem sich prozedural Rolltreppen in 3ds Max generieren lassen. In anderen Worten: Mit Easy Escalator Pro sind Rolltreppen in puncto Geschwindigkeit, (Roll)richtung, Höhe, Breite und Ausrichtungswinkel anpassbar. Kostenpunkt: 49 britische Pfund.

