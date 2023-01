Wie geht ein Third-Person-Game mit Blender?

Der YouTuber All the Works zeigt, wie sich ein Videospiel mit Schulterperspektive hochziehen lässt. Ein Video-Tutorial für Blender-User.

In nuce: Seitdem Digital Production zuletzt über ein Blender-Tutorial des YouTube-Kanals All the Works berichtet hat – damals stellten wir zwei neue Video-Tutorials vor, jeweils zu Lowpoly-Environments und Portal-Szenen (siehe Digital Production vom 28.10.2022) –, ist ein weiteres, wertiges Tutorial-Video erschienen. Es nennt sich „Third Person Game Project“.

In toto: Im Video (siehe Ende dieser Meldung) wird gezeigt, wie es glückt, ein Game-Projekt aus der Third-Person-Perspektive (im Volksmund auch Tomb-Raider-Perspektive genannt) mit der Engine Unity zu erstellen. Den 3D-Charakter und die dazugehörigen Requisiten hat der Kreativschaffende hinter All the Works übrigens, wie es in der Videobeschreibung heißt, mit Blender und Mixamo erstellt (siehe dazu Digital Production vom 2.6.2015). Das Video-Tutorial ist gleich hier unten verlinkt.

Weitergeklickt: In der Vergangenheit verwies Digital Production wiederholt auf das kostenfreie Weiterbildungsangebot von All the Works. Für eine Übersicht dazu siehe die nachstehende Liste.

4.2.2022 : Prozeduraler Blumengenerator mit Blender 3.0 :

Euer Leben braucht mehr Flower-Power? Dann jetzt prozedural Sonnenblumen, Stiefmütterchen und andere Blumenwunder kultivieren!

: : Euer Leben braucht mehr Flower-Power? Dann jetzt prozedural Sonnenblumen, Stiefmütterchen und andere Blumenwunder kultivieren! 31.5.2022 : Geometry Nodes mit Blender :

“Die Rückseite des Wasserfalls“: Wie verlegt ihr einen realistisch fließenden Wasserfall in Blender?

: : “Die Rückseite des Wasserfalls“: Wie verlegt ihr einen realistisch fließenden Wasserfall in Blender? 24.6.2022 : Mit Geometry Nodes diesen Strand nachbauen!

Mit diesem Video-Tutorial richtet ihr einen Küstenstrand ein – bevölkert mit Felsen, Büschen und Palmen. Der Clou: Die Assets setzen sich endlos fort.

: Mit diesem Video-Tutorial richtet ihr einen Küstenstrand ein – bevölkert mit Felsen, Büschen und Palmen. Der Clou: Die Assets setzen sich endlos fort. 28.6.2022 : Baut dieses pittoreske Mittelalter-Dorf in Blender nach! Ein weiteres Hammer-Tutorial von „All the Works“, diesmal mit Lowpoly-Traumschlösschen.

: Ein weiteres Hammer-Tutorial von „All the Works“, diesmal mit Lowpoly-Traumschlösschen. 8.8.2022 : Mit diesem Video-Tutorial Bäume in Blender erstellen! Warum ist Mtree das womöglich beste Blender-Add-on, um Bäume zu generieren.

: Warum ist Mtree das womöglich beste Blender-Add-on, um Bäume zu generieren. 29.6.2022: Zombiehorden tunneln durch London! Eine eigene Zombiearmee auf Spur bringen?

Third Person Game Project | UNITY & BLENDER