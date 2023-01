Mit Rokoko Video Motion Capturing wuppen?

Still kicking (and performing MoCap): Technologieunternehmen Rokoko veröffentlicht seine KI-befeuerte Webbrowser-Lösung, mit der User Bewegungen in 3D-Software übertragen.

In nuce: Das Technologieunternehmen Rokoko hat eine kostenlose, KI-gestützte Software veröffentlicht: Rokoko Video. Diese, von künstlicher Intelligenz unterstützte, Software, ist auf Motion Capturing zugeschnitten – und ist über den Webbrowser anzusteuern. Die Firma Rokoko machte den Release von Rokoko Video am 6.12.2022 via des Webauftritts 3dvf.com publik.

Start animating with our free AI mocap tool Rokoko Video I Tutorial



In toto: Laut Bekanntmachung auf der Firmenwebsite, ist die Handhabe von Rokoko Video vergleichsweise einfach. Im ersten Schritt laden User qua Webcam, Smartphone oder vergleichbaren Bewegtbild-Aufnahmegeräten ein Video hoch. Dass der gesamte Körper aufgenommen werden sollte, den User hinterher mittels Motion Capturing weiterbearbeiten, ist zu beachten. Die Bewegungsdaten werden vonseiten der Software automatisch generiert. Bei Bedarf können dieselben Daten vermittels Rokoko Studio (ebenfalls von Rokoko) bearbeitet werden (Manuel Skroblin berichtete für Digital Production am 1.3.2019 ausführlich darüber, wie Character Animation mit Rokoko Studio und anhängigen Hard- & Softwarelösungen aussehen kann). Schließlich importieren User das fertige Motion Capturing in gängige DCC-Software wie Maya, Blender, Cinema 4D oder Unreal Engine. Laut Unternehmen wird für Rokoko Studio übrigens auch eine kostenfreie Version angeboten.

Weitergeklickt: Weiterführende Informationen sind über den vorerwähnten Webauftritt auf 3dvf.com abrufbar. Eine Alternative zu Rokoko Video stellt Maxon Moves dar, eine App für das Mobilteil, die Digital Production am 5.3.2020 eine Meldung wert war.