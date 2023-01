Vesper | VFX Breakdown

In nuce: Der Pariser Visual-Effects-Dienstleister Mac Guff hat einen VFX Breakdown zum Öko-Thriller Vesper Chronicles veröffentlicht, in dem fremdartigen Flugkörper durch die Luft segeln, sich wurmartige Wesen aus Löchern strecken – und die Zukunft unserer Erde in einer ökologischen Krise versinkt.

Was können die Pariser von Mac Guff? Die Firma Mac Guff hat sich auf Visual Effects für Film, Fernsehen, Musikvideos und Werbung spezialisiert (aktuelle Portfolio-Beispiele sind der Arthouse-Knüller Titane, die Eurotrash-Perle Valerian and the City of a Thousand Planets und die Netflix-Serie Lupin).

In toto: Vesper (dt. Titel: Vesper Chronicles) ist ein Abenteuerfilm, der Sci-Fi- und Märchenelemente miteinander verbindet. Entstanden ist er unter der Regie von Bruno Samper und Kristina Buozyte. Der Film ist in einer spekulativen Zukunft angesiedelt, in welcher das Ökosystem der Erde zusammengebrochen ist, sich Heldinnen und Helden des Films einer lebensfeindlichen Umgebung erwehren müssen – abgeschottet von wohlhabenden Menschen, jene in sogenannten Zitadellen leben. Im Zentrum der Handlung steht die 13-jährige Vesper, welche mit Bio-Hacking-Fähigkeiten (auch Do-it-yourself-Biologie genannt) um ihr Überleben kämpft.

Weitergeklickt: Am 22.11. dieses Jahres berichtete Digital Production zuletzt über Vesper – damals über den Beitrag des VFX-Dienstleisters MPC zum dystopischen Sci-Fictioner.

Vesper Chronicles – Making Of version longue – Mac Guff