Houdini 19.5 schon durchgespielt?

In nuce: Software-Entwickler SideFX hat die überarbeitete Ausgabe seines Handbuchs Houdini Foundations veröffentlicht. Das geht aus einer Bekanntmachung hervor, die am 21.12.2021 auf sidefx.com publik gemacht wurde. Das Fachbuch ist als PDF kostenfrei erhältlich; die Print-Ausgabe ist mit 20 Euro bepreist, kann über die Self-Publishing-Plattform Lulu.com käuflich erworben werden.

In toto: Das 224-Seite-starke Buch von Autor Robert Magee (Senior Product Marketing Manager bei SideFX) informiert über die Grundlagen von Houdini 19.5, soll Leserinnen und Leser dabei unterstützten, den Einstieg in die Software zu finden. Um dies zu ermöglichen, durchläuft die Leserin mehrere Lektionen, in denen – unter Zuhilfenahme eines simplen Beispielprojekts – die verschiedenen Software-Bestandteile demonstriert werden. Dabei eröffnet sich dem Leser der Node-basierte, prozedurale Workflow Houdinis – und wie es gelingt, ein Kreativprojekt in die Unreal Engine 4 zu übertragen.

Blick ins Buch & weitergeklickt: Summa summarum ist das Buch in neun Kapitel unterteilt (Übersicht; Modellieren, Rendern, Animieren; Knoten, Netzwerke und digitale Assets; Zerbrechendes Weinglas; Zerstörungs-FX; Terrain-Erzeugung; KineFX Rigging | Fur Dude; Prozedurale Assets für Unreal; Eine Stadt bauen mit Procedural Dependency Graph). Am 20.03.2018 berichtete Tom Jansen für Digital Production über eine der vorherigen Ausgaben des Fachbuchs – damals bereitete Autor Robert Magee mit Houdini Foundations Grundlagenwissen für Houdini 16.5 auf.

Quellen: 80.lv (Meldung von Gloria Levine), sidefx.com (Bekanntmachung zur Buchveröffentlichung)