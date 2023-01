Noch Checker oder schon Checker Map?

Jetzt abchecken: Mit der kostenfreien Checker Map des Ex-Weta-Workshop-Mitarbeiters, lassen sich Schachbrettkarten maßschneidern – und in 8K herunterladen!

In nuce: 3D-Artist-Schrägstrich-Industriedesigner Jorge del Valle hat seine kostenlose UV Checker Map veröffentlicht, mit deren Hilfe sich 3D-Modelle mit Hinblick auf Texturverzerrung überprüfen lassen – und hinterher in einer Auflösung von bis zu 8K herunterladen werden.

In toto: Die Checker Maps sind benutzerdefinierbar (beispielsweise hinsichtlich Rastergröße, Farben und Nummerierung). Zusätzlich kann über Komfortfunktionen etwa die Textfarbe automatisch an den Hintergrund angepasst werden – was die Lesbarkeit erhöhen dürfte. Digital Production bedankt sich bei Jim Thacker von cgchannel.com, der zuerst auf Valles Web-App hinwies (die bereits 2021 veröffentlicht wurde).

Weitergeklickt: Die Online-App UV Checker Map Maker ist über uvchecker.byvalle.com abrufbar. Jorge del Valle ist ehemaliger Mitarbeiter von Weta Workshop; sein Kreativschaffen ist via artstation.com einzusehen. Am 24.07.2020 war es, als Digital Production über die kostenlosen UV-Checker Maps des Users Maurus Kamehameha berichtete.

Quelle: cgchannel.com (Meldung von Jim Thacker)