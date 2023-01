Wie wird Vegetation wirklichkeitsgetreuer?

In nuce: State of Art Academy bietet eine Lektion aus dem Webinar Postproduction & Matte Painting Online kostenfrei als YouTube-Video an. In dem knapp zehnminütigen Video, veröffentlicht am 2.01. dieses Jahres, lernen Interessierte, mithilfe welcher Tricks & Kniffe es gelingt, 3D-Vegetationen in V-Ray und mit Corona Renderer besser aussehen zu lassen. State of Art Academy ist eine Zweigstelle von State of Art, die sich auf Bildungsinhalte mit Zuschnitt auf Architekturvisualisierung spezialisiert hat. Auf Lernwillige aus der Kreativbranche ist State of Art Academy ausgerichtet – auch jenseits derjenigen, die ein Faible für Architekturvisualisierung pflegen.

Weitergeklickt: Am 6.12.2021 berichtete Digital Production zuletzt über das Online-Weiterbildungsangebot der State of Art Academy – damals vermittelte sich Wissbegierigen, wie sich Schnellfall simulieren lässt (innerhalb eines Dekors, in dem eine jener ikonisch-knallroten Telefonzellen der Postbehörde des Vereinigten Königreichs steht).

Archviz Postproduction: improving vegetation with render passes