Neues Bezahlmodell für die Nuke-Produktfamilie eingeführt!

In nuce: In einer Meldung, am 10.01. dieses Jahres auf foundry.com veröffentlicht, wurde bekannt gegeben, dass Neukunden Software der Nuke-Familie jetzt ausschließlich auf Mietbasis erwerben können (rental basis). Die Neuerung betrifft alle Angebote der Nuke-Produktfamilie, die nun als Jahres-Abos (annual subscriptions) an den Kunden gebracht werden.

In toto: Laut Bekanntmachung umfasst das die Software-Angebote Nuke, NukeX, Nuke Studio, Hiero, HieroPlayer und Nuke Render. Unbefristete Lizenzen (perpetual licenses) werden weiterhin bis zum 31.12.2023 verfügbar sein – allerdings ausschließlich für Bestandskunden. Auch vierteljährige Lizenz werden weiterhin zur Auswahl stehen. Die Abos zu NukeX und Nuke Studio sollen zusätzlich zwei kostenlose Nuke-Render-Abos beinhalten. Dies soll, wie es in der Bekanntmachung heißt, „Neukunden dabei unterstützten, Renderfarmen einzurichten“. The Foundry ist ein wichtiger Softwareentwickler für die Medien- und Unterhaltungsbranche, ist mitunter bekannt für seine Compositing-Software Nuke.

Weitergeklickt: Weitere Informationen sind auf foundry.com aufzurufen.

Quellen: cgpress.org (Meldung von CGPress Staff), foundry.com (offizielle Bekanntmachung)