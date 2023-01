3D-Charaktere von Reallusion-Software nach Unity übertragen?

In nuce: Softwareentwickler Reallusion hat Auto Setup for Unity veröffentlicht. Das geht aus Meldungen hervor, die auf cgchannel.com und 80.lv veröffentlicht wurden. Es handelt sich um ein kostenfreies Plug-in, welches es erleichtern soll, 3D-Charaktere aus den Software-Lösungen Character Creator, iClone und ActorCore (ebenfalls von Reallusion) dahingehend einzurichten, sie in die Game Engine Unity zu übertragen – und dort weiterzubearbeiten. Es werden verschiedene Versionen des Plug-ins angeboten; jede Version richtet an eine andere Unity-Rendering-Pipeline. Auto Setup for Unity orientiert sich an der High Definition Render Pipeline (HDRP).

[FREE] Digital Human for Unity HDRP | Auto Setup | Character Creator 4 & iClone 8



In toto: Ursprünglich entstanden ist Auto Setup for Unity als ein Werkzeug von Artists Victor Soupday; mittlerweile wird das Werkzeug in Zusammenarbeit mit Reallusion weiterentwickelt. Bis dato erfreute sich das Werkzeug bei Artists großer Beliebtheit, um, wie es in der Meldung auf cgchannel.com heißt, „exportierte Charaktere aus Character Creator oder iClone in die Unity-Spiele-Engine zu übertragen.“ Die Handhabe von Auto Setup for Unity soll dabei, so schreibt es cgchannel.com, denkbar einfach sein: Den exportierten Charakter in Unity ziehen, Import-Werkzeuge öffnen – und damit loslegen, den importierten Charakter zu bearbeiten. Zusätzlich ist es möglich, Reallusions Digital Human Shader innerhalb des Unity Editors zu bearbeiten – das schließt die Bearbeitung von Haut, Haaren, Augen und Zähnen ein.

Weitere Funktionen: Es ist auch gangbar, unter Zuhilfenahme des Plug-ins, Korrekturen vorzunehmen: Beispielsweise können Artefakte in Stoff-Simulationen entfernt, und Gesichtsmorphen und -ausdrücke (expressions) im Editor als Vorschau angezeigt werden. Wie es auf 80.lv, unter Berufung auf die Website von Reallusion, heißt, sind Physik-, LOD-, Lightroom- und Tesselation-Funktionen für eine nächste Version von Auto Setup for Unity angedacht.

Weitergeklickt: Weiterführende Informationen zu Auto Setup for Unity sind auf reallusion.com aufzurufen. Zuletzt berichtete Digital Production am 13.12.2022 im Rahmen eines Advertorials über ein Software-Angebot von Reallusion. Damals war es der Cartoon Animator 5, der mit seinen neuen Funktionen Amateur- und Profikünstler für sich einnahm.

Quellen: cgchannel.com (Meldung von Jim Thacker), 80.lv (Meldung von Gloria Levine)