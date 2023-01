See: Reich der Blinden | VFX Breakdown

In nuce: Die Goodbye Kansas Studios haben einen VFX Breakdown veröffentlicht, der die Arbeiten des VFX-Dienstleisters zur dritten Staffel der dystopischen Fantasy-Serie See (dt. Titel: See: Reich der Blinden) präsentiert.

Wovon handelt See: Reich der Blinden? Die Apple-TV-Plus-Serie spielt in einer spekulativen Zukunft, in der ein todbringender Virus ausgebrochen ist, welcher die menschliche Population auf weniger als zwei Millionen dezimiert hat. Die Überlebenden sind blind – abgesehen von einem Zwillingspärchen; diese wurden mit funktionierenden Augen geboren. Was sich in der Serienwelt als problematisch herausstellt, denn der Sehsinn wurde zum ketzerischen Mythos degradiert. Eine der Serien-Hauptrollen spielt Aquaman-Star Jason Momoa.

See S3 – VFX Breakdown by Goodbye Kansas Studios