Rodeo FX schaukelt den Baby-Gargoyle!

In nuce: Der Visual-Effects-Dienstleister Rodeo FX hat ein neues Video aus seiner Reihe „Breaking Down The Breakdown“ veröffentlicht, in der Visual-Effects-Köpfe zum Plausch über ihre Beteiligung an aktuellen Produktionen gebeten werden – diesmal zu The Sandman. Das knapp vierminütige Video ist der bereits zweite Teil über die Serienadaption der beliebten Comicbuchvorlage von Kultautor Neil Gaiman (zum ersten Video).

In toto: In dem Video sprechen VFX Producer Clement Zveguintzoff (West Side Story, Godard Mon Amour) und Animation Supervisor Bernd Angerer (Blade Runner 2049, Loki, Lovecraft Country) über Gregory; es handelt sich um ein Baby-Gargoyle, welches bereits in der Comicbuchvorlage eine wichtige Rolle einnahm, und den VFXlern von Rodeo FX mit der Notwendigkeit, glaubhaft verschiedenste Gefühle darzustellen, einiges an Kunstfertigkeit abverlangte. Dabei oblag es Josée Chapdelaine und Team (aus der Abteilung für Creature-Effekte), eine realistisch wirkende Muskelsimulation für Gregory aufzubauen.

Weitergeklickt: Digital Production berichtete in der Vergangenheit wiederholt – über die sehenswerten Einblicke in den Schaffensprozess, den die Video-Reihe Breaking Down The Breakdown liefert, aber auch die Visual Effects zur Serienadaption von The Sandman. Die Graphic-Novel-Vorlage umfasst über 2.000 Seiten; im Zentrum der Geschichte steht der titelgebende Sandman, derselbe von einem britischen Okkultisten über Jahrhunderte gefangen gehalten wird – letztlich befreit wird, sich daran macht, sein Traumreich wieder aufzubauen.

