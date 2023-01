Visual Effects Society gibt Nominierten bekannt!

In nuce: Die Nominierten der 21ten VES-Awards (Visual Effects Society) wurden kürzlich bekanntgegeben. Das geht aus einer Meldung hervor, die am gestrigen, 17ten Januar auf fxguide.com von Redakteur Mike Seymour veröffentlicht wurde. Die prestigeträchtige Auszeichnung der Visual-Effects-Branche wird in insgesamt 25 Kategorien verliehen.

In toto: James Camerons Avatar: The Way of Water führt die Liste mit insgesamt 14 Nominierungen an. Somit bricht der zweite Avatar-Film, wie es Jazz Tangcay auf variety.com schreibt, einen Rekord für die meisten Nominierungen für einen Spielfilm bei den VES Awards. Weiter heißt es, der erste Avatar-Film sei – damals im Jahr 2010 – der vorhergehende Spitzenreiter gewesen (mit insgesamt acht Nominierungen).

Weitere, erwähnenswerte Nominierte sind die Streaming-Serie The Lord of the Rings: The Rings of Power (sieben Nominierungen), der Pinocchio-Film von Guillermo del Toro und Mark Gustafson (sechs Nominierungen), die Dino-Fortsetzung Jurassic World: Dominion (zwei Nominierungen), der Harry-Potter-Film Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (zwei Nominierungen), die Batman-Neuverfilmung von Regisseur Matt Reeves (drei Nominierungen) oder der Überraschung-Kassenerfolg Top Gun: Maverick (drei Nominierungen).

Neue Preiskategorie: Dieses Jahr soll erstmals der VES Emerging Technology Award (Auszeichnung für aufstrebende Technologie) verliehen werden. Mit diesem neuen Preis werden Erfinder neuartiger Techniken, Werkzeuge oder Software gewürdigt. Nominiert ist hier Avatar 2 gleich dreifach (für Depth Comp, Facial System und Water Toolset) – nebst Pinocchio (3D Printed Metal Armature) und dem Pixar-Schrägstrich-Disney-Animationsfilm Turning Red (3d Printed Metal Armature).

Weitergeklickt: Die Meldung auf fxguide.com listet alle nominierten Filme in den jeweiligen Preiskategorien, unter Benennung der wichtigsten Mitwirkenden. In derselben Meldung heißt es, die VES setze sich aus nahezu 4.500 Mitgliedern aus 45 Ländern zusammen. Die Mitglieder sind in verschiedensten Funktionen innerhalb der Unterhaltungsindustrie tätig – etwa: Film, Fernsehen, Animationsfilm, Gaming oder Musikvideos. Zum offiziellen Webauftritt der Visual Effects Society.

Quellen: fxguide.com (Meldung von Mike Seymour), variety.com (Meldung von Jazz Tangcay), deadline.com (Meldung von Erik Pedersen)