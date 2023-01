Wirkmächtige Reviewing- & Playback-Software quelloffen verfügbar!

In nuce: Der Softwareentwickler Autodesk hat Open RV über die Plattform GitHub veröffentlicht. Das geht aus einer Meldung hervor, die heute, am 19.01.2023, auf beforeandafters.com online gegangen ist. Bei Open RV handelt es sich um eine quelloffene Ausführung der Reviewing- & Playback-Software, die sich innerhalb der Visual-Effects-Branche großer Beliebtheit erfreut. In der Meldung steht weiter, Open RV würde über dieselben Kernfunktionen wie auch die kommerzielle Ausführung verfügen. Zugleich will Autodesk das Werkzeug weiterhin als kommerzielles Produkt forsetzen. Als Baustein der Open Source Community soll Open VR auch künftig, wie es in der Meldung auf beforeandafters.com heißt, von Community-getriebenen Updates und professionellen Autodesk-Ingenieuren profitieren.

In toto: Der dazugehörige Code wird bei der Academy Software Foundation (ASWF) auf GitHub als Bestandteil der Open Review Initiative gehostet. Hinter der Initiative steht der Gedanke der Vereinheitlichung – wie Digital Production auch am 11.08.2022 berichtetet hat. Die Open Review Initiative ist ein Sandbox-Projekt der Academy Software Foundation (ASWF), welches sich dem Aufbau eines vereinheitlichten, quelloffenen Toolset zwecks Playback, Reviewing und Projekt-Approval verschrieben hat. Autodesk selbst ist ein Gründungsmitglied der ASWF, welche 2018 unter dem Dach der Linux Foundation gegründet wurde.

Diana Colella, Senior-Vizepräsidentin für Media & Entertainment bei Autodesk, wird mit den Worten zitiert, man wolle solche Schritte künftig wiederholen, wie jetzt im Falle von Open RV; die quelloffene Reviewing-Software wird von einem technischen Lenkungsausschuss (technical steering committee) verwaltet, dessen Vorsitz Autodesk innehat. Das Komitee setzt sich aus Ingenieuren und Mitwirkenden aus der Autodesk-Community zusammen.

Weitergeklickt: Zu OpenRV auf GitHub. Zuletzt berichtete Digital Production über Autodesk und den Schritt Richtung Open Source bei der Reviewing- & Playback-Software RV am 9.08.2022 – damals wurde die Entscheidung hierzu bekannt gegeben.