Doctor Strange 2 | VFX Breakdown

Komische bis strange Effekte von Sony Pictures Imageworks: Für Doctor Strange in the Multiverse of Madness schwangen VFXler die Abrissbirne!

In nuce: Der VFX-Dienstleister Sony Pictures Imageworks hat ein VFX Breakdown zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Straßenname: Doctor Strange 2) veröffentlicht – zum Bersten vollgestopft mit Set Extensions, Explosionen und einstürzenden Gebäuden.

In toto: Für den zweiten Kinoauftritt des Sorcerer Supremes, des obersten Beschützers der Erde gegen magische und mystische Bedrohungen (aka Stephen Strange), hat Marvel Kultregisseur Sam Raimi engagiert (Evil Dead, Army of Darkness, Drag me to Hell) – was zu Szenen mit einem untoten Doktor Strange führte, die wirken, als würde Bruce Campbell durch einen Evil-Dead-Film stolpern. Übrigens: Campbell hat, als Kronjuwel aus der Sam-Raimi-Schauspielerriege, einen Gastauftritt im zweiten Doctor-Strange-Film – und zwar als cholerischer Hot-Dog-Verkäufer. Mit dem Spider-Man-Film aus dem Jahr 2002 und seinen Fortsetzungen haben Raimi und die VFX-Künstlerinnen & -Künstler den Grundstein für den zeitgenössischen Comic-Film gelegt.

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS | VFX Breakdown