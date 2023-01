Neueste Version des Flüssigkeitssimulations-Plugins Phoenix!

In nuce: Der Softwareentwickler Chaos hat die neueste Version seines Flüssigkeitssimulations-Plug-ins Phoenix veröffentlicht. Das geht aus einer Meldung hervor, die gestern, am 19.01.2023, auf cgpress.org veröffentlicht wurde. Mit Version 5 von Phoenix kommen neuen Funktionen wie Support von V-Rays CPU Interactive Production Rendering hinzu, oder neuen Steuerelementen im Nebelmodus des Partikel-Shaders.

In toto: Nachstehend folgen einige der wichtigsten, neuen Funktionen von Phoenix 5.

Unterstützung für das CPU IPR (Interactive Production Rendering) des Renderers V-Ray

des Renderers V-Ray Volumen mit Modifikatoren (Modifiers) verformen: Hiermit lassen sich ausgewählte Simulatoren verbiegen, verzerren, verjüngen, verdrehen, verschmelzen oder drehen (im Video am Ende dieser Meldung demonstriert 3D Artist Yane Markulev , wie man an Modifikatoren zu schrauben hat, um unterschiedliche Looks hinzubekommen).

Nebelmodus des Partikel-Shaders: Hierin befinden sich Steuerelemente, mithilfe derer sich Absorptionsfarbe (absorption colour) und Phasenfunktion (phase function) steuern lassen.

Neuer Support im Standalone-Simulator: Nun werden mitunter auch Zeitkrümmungs-Resimulation (Time Bend Resimulation) und Animationen unterstützt.

Nun werden mitunter auch Zeitkrümmungs-Resimulation (Time Bend Resimulation) und Animationen unterstützt. Detaillierte Stromlinienvorschau (streamline preview): Diese sagt voraus, wie sich Kräfte auf eine Simulation auswirken – noch bevor diese durchgeführt wird (wieder ist es Yane Markulev in einem Video am Ende dieser Meldung, der die fachkundige Handhabe der Stromlinienvorschau auseinandersetzt).

Weitere Neuerungen: Simulatoren werden jetzt schneller geladen, das Rollout-Layout ist benutzerdefinierbar und die Benutzeroberfläche wurde optimiert.

Weitergeklickt: Zu Phoenix 5 auf chaos.com. Am 22.11.2022 berichtete Digital Production über einen zweiteiligen Leitfaden, in dem der Team-Lead von Chaos verständlich machte, wie sich Feuer-, Rauch- und Flüssigkeitssimulation in Phoenix erstellen lassen.

Quelle: cgpress.org (Meldung von CGPress Staff)

Chaos Phoenix — Deforming fire and liquid simulators



Chaos Phoenix — Using Streamlines to visualize forces and create effects