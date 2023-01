Wie gehen prozedurale Clay-Shader?

In nuce: Der freischaffende Creative Director (Method Studios) Theodore Daley hat ein knapp halbstündiges Video-Tutorial veröffentlicht, in dem der Kreativschaffende auseinandersetzt, wie es gelingt, prozedurale Clay-Shader in Cinema 4D zu erstellen – unter Zuhilfenahme von Renderer Redshift, Texture Mapping in Cinema 4D und Stop-Motion-artigen Shadern.

In toto: Theodore Daley hat sich nicht nur als Emmy-nominierter Designer einen Namen gemacht, sondern ist auch Mitbegründer der Lernplattform You And Me Academy. Zusammen mit seinem Kollegen Joe Lawrence, einem freischaffenden Art Director und Motion Designer, bietet er über die Plattform Lerninhalte zu 3D, Compositing und Animation an; diese richten sich sowohl an Anfängerinnen und Anfänger als auch ein erfahrene Artists. Weitere Informationen zum Weiterbildungsangebot auf youme.academy.

Quelle: 80.lv (Meldung von Theodore McKenzie)

Procedural Stop Motion Clay Materials. FREE Project File and Materials!