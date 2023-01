Mit diesem Blender-Toolset Schaden anrichten!

In nuce: Der User vfxguide hat auf blendermarket.com sein Damage Bundle (Schadens-Paket) veröffentlicht. Es handelt sich um ein Toolset für Blender, mit dem Artists 3D-Objekte mit Rissen, Kratzern und sonstigen Schäden anreichern – und das in Sekundenschnelle. Das Toolset richtet sich an solche Artists, die ihr Environment-Design anhand Objektdetails aufwerten wollen; es ist mit 32 US-Dollar bepreist, funktioniert mit Blender 2.93, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 und 3.4.

In toto: Für zügige Schadensspuren sorgt insbesondere das im Download-Umfang enthaltene One Click Damage Tool (Ein-Klick-Schadens-Werkzeug). Darüber hinaus sorgt das ebenfalls dazugehörige Add-on namens The Cracker für Risse, respektive mit dem Stomper Tool wird platt getreten (beispielsweise auf Bodenplatten) – und mithilfe des Glass Breaker Tools (Glasbrecher-Werkzeug) schließlich lassen sich Scheiben einschlagen.

Weitergeklickt: Zum Damage Bundle auf blendermarket.com. Zuletzt am 4.4.2022 berichtete Digital Production über Zerstörungsorgien – damals sorgte ein Plug-in für Unreal Engine 4 und 5 dafür, dass 3D-Fahrzeuge Schrammen verpasst bekamen.

Quelle: 80.lv (Meldung von Theodore McKenzie)