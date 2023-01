Monstren, Makabres und Misanthropen: In der Netflix-Serie Wednesday von Horror-Komödiant Tim Burton wird’s ungeheuerlich (gut gemachte VFXen geben).

In nuce: Der VFX-Dienstleister MPC hat einen neuen VFX-Breakdown veröffentlicht – dieses Mal zur Comedy-Horror-Streamingserie Wednesday. Der Breakdown hat eine Länge von knapp drei Minuten, ist bevölkert mit mächtigen Monstren, Meerjungfraububen und Gothic Horror en masse.

In toto: Im Zentrum der Netflix-Serie steht die titelgebende Wednesday Addams (gespielt von Jenna Ortega); Nesthäkchen der wohl berühmtesten Horror-Family der Film- & Seriengeschichte: der Adams-Family. Als Auszuführender Produzent der Serie fungiert Regisseur Tim Burton (u.a. Sleepy Hollow, Sweeney Todd, Edward Scissorhands), der auch bei den ersten vier der insgesamt acht Episoden Regie geführt hat. Journalist Lars Weisbrod beschreibt Tim Burton in Die Zeit treffend als „fröhlichsten Horrorkünstler der USA“, als „einen Mann, der weiß, dass auch Gruselfun mit einschließt, dass man sich vor Angst ein bisschen in die Hose macht“. Über Protagonistin Wednesday Addams schreibt Susan Vahabzadeh für die Süddeutsche Zeitung: „Sie liebt Schwarz, hat immer schlechte Laune und eine Schlagseite ins Morbide, und damit passt sie ins den Außenseitern zugetane Burton-Universum“; Vahabzadeh beschreibt die Serie weiter als „Mix aus Harry Potter, Superhelden-Fantasy und Krimi“.

Quellen: zeit.de (Kritik von Lars Weisbrod), sueddeutsche.de (Kritik von Susan Vahabzadeh), de.wikipedia.org (Eintrag zur Netflix-Serie Wednesday)

MPC – Wednesday VFX Breakdown