The Book of Boba Fett | VFX Breakdown

In nuce: Der Visual-Effects-Dienstleister Hybride Technologies hat einen knapp fünfminütigen VFX Breakdown zu Disneys Streaming-Serie The Book of Boba Fett (dt. Titel: Das Buch von Boba Fett) veröffentlicht.

In toto: Wer sich mit dem rabaukigen Wookie Black Krrsantan anfreunden, oder den Kopfgeldjäger Cad Bane persönlich kennenlernen möchte, der sollte mit The Book of Boba Fett ins George-Lucas-Cinematic-Universe abtauchen. Wie auch bei der Vorgängerserie The Mandalorian, kam für die Boba-Fett-Serie eine LED-Volume Stage zum Einsatz. Bei Zuschauerinnen und Zuschauern der Serie sorgte die Deepfake-Technologie zudem für einen Überraschungseffekt; sie half dabei, einen jungen Luke Skywalker aus der Pipeline zu wuppen.

Weitergeklickt: Zuletzt berichtete Digital Production am 17.6. letzten Jahres von der Streaming-Serie The Book of Boba Fett – damals reiteten sozusagen Texture Artists von ILM auf dem Rancor. Respektive am 2.12. desselben Jahres schüttelte VFX-Haus Image Engine den Krieg-der-Sterne-Alumnus Obi-Wan Kenobi für eine ihm gewidmete Streaming-Serie aus dem Jedi-Bademantel.

The Book of Boba Fett – Hybride VFX Breakdown