Gewählt: Vorstandsmitglieder 2023 der Visual Effects Society!

In nuce: Die Visual Effects Society (VES) hat seine Vorstandsmitglieder (Board of Directors Officers) für 2023 bekannt gegeben. Das geht aus einer Pressemeldung hervor, die am 18.01. dieses Jahres auf vesglobal.org veröffentlicht wurde. Zu den Vorstandsmitgliedern gehören somit Lisa Cooke als Vorsitzende (Chair), Susan O’Neal als stellvertretende Vorsitzende (First Vice Chair), David H. Tanaka als zweiter stellvertretender Vorsitzender (Second Vice Chair), Rita Cahill als VES-Sekretärin (VES Secretary) und Jeffrey A. Okun als VES-Schatzmeister (VES Treasurer). Die vorangegangene Vorsitzende Lisa Cooke wurde somit wiedergewählt. Die Mitglieder wurden auf der Vorstandssitzung im aktuellen Monat Januar gewählt, bilden somit den sogenannten VES-Vorstandsexekutivausschuss (VES Board Executive Committee).

Die Vorsitzende Lisa Cooke: Als VFX-Produzentin bei Tippett Studio (bspw. The Mandalorian, Star Wars: The Force Awakens, Harry Potter and the Deathly Hallows) und Executive Producer bei Tippett Productions war Cooke unter anderem als Animations-/VFX-Produzentin, Story Consultant, Drehbuchautorin und Schauspielerin tätig. Bevor sie zu Tippett kam, gründete sie Green Ray Media, wo sie Animationen und VFX produzierte und wissenschaftliche, medizinische respektive umweltbezogene Medien für ein breites Publikum erstellte. In der Vergangenheit hat Cooke mit Lucasfilm, Fox, Universal, Nickelodeon Films und Pixar zusammengearbeitet.

Weitergeklickt: Zur Pressemeldung auf vesglobal.org– dort liegen auch Hintergrundinformationen zu den Werdegängen der jeweiligen Vorstandsmitglieder bereit. Erst Mittwoch letzter Woche, am 18.01.2023, berichtete Digital Production über die Visual Effects Soceity – damals brach Filmemacher James Cameron mit insgesamt 14 Nominierungen für seine Avatar-Fortsetzung den eigenen Rekord; daneben freuten sich die Kreativköpfe hinter Film- und Serienproduktionen wie The Lord of the Rings: The Rings of Power, Jurassic World: Dominion oder Top Gun: Maverick über Nominierungen.

Quellen: awn.com (Meldung von Whitney Whitener), vesglobal.org (Pressemeldung)