Die Zukunft des Echtzeit-Hand-Trackings?

In nuce: Der User Xavier (Jack), seines Zeichens Entwickler, Animator und Programmierer in Personalunion, hat via Twitter den aktuellen Entwicklungsstand seiner Echtzeit-Hand-Tracking-App präsentiert. Am 23.01. postete Xavier ein Bewegtbild über Twitter, welches demonstriert, wie seine App in der Anwendung aktuelle aussieht. Siehe nachstehend:

Good news!

I got a small grant to experiment with the creative use of real-time hand tracking in the browser.

First step, get that hand rig working with mediapipe (@tensorflow) and @threejs pic.twitter.com/RwXocbxZqJ

— Xavier (Jack) (@KMkota0) January 23, 2023