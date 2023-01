In nuce: Der VFX-Dienstleister DNEG hat einen knapp einminütigen VFX-Breakdown zur 13ten Staffel der britischen Sci-Fi-Kultserie Doctor Who veröffentlicht.

In toto: In der 13ten Staffel der langlebigen TV-Serie aus dem Vereinigten Königreich geraten Raum und Zeit durcheinander – und die Vergangenheit bedroht die Gegenwart. Die in sechs Folgen aufgeteilte Staffel 13 hört auf den Namen Flux; dabei handelt es sich um eine Bedrohung, welche die Struktur des Universums durchbricht. Hauptdarstellerin Jodie Whittaker (Broadchurch, Attack on the Block, St. Trinian’s 2: The Legend of Fritton’s Gold), die hier den dreizehnten Doktor verkörpert, ist die erste Frau, jene jemals die titelgebende Heldin einer Doctor-Who-Serie gab.

Weitergeklickt: In der Vergangenheit verwies Digital Production wiederholt auf VFX-Breakdowns aus der Visual-Effects-Schmiede von DNEG.

18.06.2020 : Godzilla meets Atlantis – Der VFX-Breakdown zu Godzilla: King of the Monsters von DNEG!

: – Der VFX-Breakdown zu Godzilla: King of the Monsters von DNEG! 14.07.2020 : Die Roboter aus Westworld : Im aktuellen Visual Effects-Breakdown der britischen VFX-Company geht es um Maschinenmenschen.

: : Im aktuellen Visual Effects-Breakdown der britischen VFX-Company geht es um Maschinenmenschen. 4.05.2021: Trennscharfe VFXen: Wie mit dem Katana durch die Patrone gesäbelt.

Quellen: geek-germany.de (Bericht von FictionCat), doctorwho.fandom.com (Eintrag zum Begriff Flux)

Doctor Who Flux | VFX Breakdown | DNEG