Mit diesem Gratis-Plug-in hoch stapeln!

In nuce: Sini Software (Eigenschreibweise: SiNi) hat StackUp veröffentlicht; dabei handelt es sich um ein kostenloses MaxScript, mit dem sich Objekt nach dem Zufallsprinzip übereinander stapeln lassen. MaxScript ist eine Skriptsprache für 3ds Max. Entwickler Sini Software stellt Plug-ins für die 3D-Software 3ds Max bereit.

In toto: Entwickelt wurde StackUp ursprünglich, um damit Häuserviertel oder Wohnblöcke zu stapeln – eignet sich jedoch genauso, wie es in der dazugehörigen Beschreibung heißt, um „beliebige Objekte zu stapeln“. In der Beschreibung wird weiter darauf hingewiesen, StackUp eigne sich vorrangig dafür, um vorgefertigte Assets zu stapeln. Das Plug-in versteht sich also um ein, im Funktionsumfang vergleichsweise, einfaches Werkzeug, welches wiederrum einfach zu bedienen ist. Um die Handhabe mit StackUp zu erlernen, hat Sini Software eine zehnteilige YouTube-Video-Tutorial-Reihe bereitgestellt (pro Video maximal sieben Minuten); hier werden User durch die einzelnen Schritte geführt. Das erste Video finden Interessierte am Ende dieser Meldung verlinkt.

Weitergeklickt: Zum MaxScript StackUp auf docs.sinisoftware.com. Am 13.01.2021 berichteten Digital Production und Autor Rainer Duda im Rahmen unserer Reihe Retro-Artikel über den Max Creation Graph; dies ist ein weiteres, nutzwertiges Plug-in für 3ds Max von Sini Software.

Quelle: cgpress.org (Meldung von CGPress Staff)

StackUp – 101. An introduction