In nuce: Die Blender Foundation hat die erste Episode der Dokumentations-Reihe Blenderheads veröffentlicht. Das geht aus einer Meldung hervor, die Francesco Siddi, Hauptgeschäftsführer bei Blender, am 24.01. dieses Jahres auf blender.org publik gemacht hat. Inhaltlich befasst sich die Dokumentation nicht nur mit dem Entstehungsprozess der quelloffenen 3D-Software Blender, sondern nähert sich auch den Menschen und der Gemeinschaft hinter der Software. Die weiteren Episoden der Reihe werden vierteljährlich veröffentlicht.

In toto: In der ersten Episode, mit einer Gesamtlänge von knapp fünfundzwanzig Minuten, erkundet Filmemacherin Maaike Kleverlaan die Blender-Zentrale – dokumentiert die Vorgänge vor Ort, führt Gespräche mit Entwicklerinnen und Entwicklern. Zu Worten kommen unter anderem Ton Roosendaal, Chefentwickler von Blender und Vorsitzender der Blender Foundation. Auch ist die Zuschauerin hautnah dabei, wenn sich die Kreativköpfe der Blender Foundation in die Vorbereitungen für die Blender Conference 2022 (BCON 2022) stürzen – und anschließend in das Felix-Meritis-Gebäude in Amsterdam einkehren, Veranstaltungsort der BCON.

Weitergeklickt: Zur Meldung auf blender.org. Webauftritt von Filmemacherin Maaike Kleverlaan. Erst am 24.01. dieses Jahres berichtete Digital Production über die anstehende Veröffentlichung von Blender 3.5.

Quellen: cgpress.org (Meldung von CGPress Staff), blender.org (Bekanntmachung von Francesco Siddi)

BLENDERHEADS – Ep. 1