The Gray Man | VFX Breakdown

In nuce: Das französische Visual Effects-Dienstleister The Yard VFX hat einen VFX-Breakdown zum Action-Thriller The Gray Man veröffentlicht. Nach Wien geht’s übrigens ab Minute 2:25.

In toto: Der Actioner The Gray Man ist auf der Streaming-Plattform Netflix erschienen, wurde unter der Regie von Anthony und Joe Russo realisiert (The First Avenger: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame). In den Hauptrollen sind die beiden Hollywood-Größen Ryan Gosling & Chris Evans und Ana de Armas (u.a. Knives Out, Blade Runner 2049, No Time to Die) zu sehen. Im Zentrum des Films steht ein CIA-Agent, der ein Geheimnis aufdeckt – was eine weltweite Hetzjagd durch Kopfgeldjäger lostritt. Das Portfolio von The Yard VFX wartet nicht nur mit französischen, sondern vor allem mit vielen, namhaften internationalen Produkionen auf – darunter: John Wick 4, Wanda Vision, Enola Holmes 2, Ford v. Ferrari, oder der kommende, fünfte Teil der Peitschenschwinger-und-Schlapphut-Reihe Indiana Jones (and the Dial of Destiny).

Weitergeklickt: Am 20.4.2017 berichtete Digital Production zuletzt über The Yard VFX – damals über ein blickschönes Showreel des in Frankreich ansässigen VFX-Hauses.

The Gray Man | VFX Showreel