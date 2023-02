Stilisierte Bäume | Tutorial Tuesday

In nuce: Eine Institution der Digital-Production-News meldet sich zurück: der Tutorial Tuesday! Exklusive nur diese Woche präsentieren wir euch, wie ehemals im Wochenturnus, ein tolles Tutorial, dass euch dabei hilft, stilisierte Bäume zu erstellen – unter Zuhilfenahme von Unreal Engine 5.1 und Blender. Das Video-Tutorial, erschienen auf dem YouTube-Kanal All The Works, hat eine Gesamtlänge von knapp 20 Minuten; das Video befindet sich am Ende dieser Meldung.

Bäume im Stil von Studio-Ghibli-Filmen: Filme wie „Chihiros Reise ins Zauberland“, „Das wandelnde Schloss“ oder „Ponyo – das große Abenteuer im Meer“ haben sich einen Platz in eurem Fan-Herzen erobert – und ihr möchtet dem originellen Art-Style nacheifern? Digital Production berichtete hierzu am 4.09.2020 über ein Video-Tutorial für Blender-Kreativschaffende, respektive am 1.10.2020 verwiesen wir auf über 400 abrufbare Bilder von Studio Ghibli – mitunter bepackt mit dem ikonischen Kampferbaum-Look.

