FMX-Tickets ab jetzt!

Außerdem gibt es Ankündigungen aus dem Konferenzprogramm, Neuigkeiten aus dem Forum und die Animation Production Days suchen ab sofort nach spannenden Projekteinreichungen.

Tickets

Zwei Ticketvarianten ermöglichen es dem Fachpublikum, sowohl vor Ort in Stuttgart als auch virtuell dabei zu sein: Mit dem Conference Pass können Fachbesucher*innen die FMX vom 25. bis 27. April im Haus der Wirtschaft im Zentrum von Stuttgart live erleben, mit dem Online Pass kann man am 28. April in das virtuelle Online-Event eintauchen. Viele Inhalte stehen anschließend bis Ende Mai für alle Besucher*innen on Demand zum Abruf bereit. Passend zur Zertifizierung als klimafaires Event (siehe Pressemitteilung #2) erhalten Besucher*innen mit dem Kauf eines FMX-Tickets die Möglichkeit, vergünstigt mit der Deutschen Bahn zu reisen und außerdem den öffentlichen Nahverkehr VVS in Stuttgart kostenlos zu nutzen. Tickets gibt es hier: Ticketshop.

Art Direction und Concept Art für Independent Produktionen und große IPs

Die Kunst des Filmemachens, Art Direction und Concept Art für Independent-Produktionen und andere hochkarätige Projekte stehen im Mittelpunkt eines Talks von Almu Redondo, die an MY FATHER’S DRAGON, WOLFWALKERS, BELLE und animierten Sequenzen für Riot Games mitgewirkt hat.Redondo wird anhand ihrer Arbeit ihre kreativen Strategien erläutern und dabei zeigen, wie Storytelling von der Kraft der Bilder profitieren kann.

Die VFX von KLEO

Die Konzeption und das World Building von glaubwürdigen, aber nicht unbedingt historisch akkuraten Locations im Berlin der 80er Jahre sowie in Spanien und Chile stehen im Mittelpunkt einer Session von Pascal Bußmann und Matthias Backmann (LAVAlabs) zur Netflix-Serie KLEO mit Jella Haase. Gemeinsam berichten sie, wie sie die Umsetzung von rund 450 VFX-Shots innerhalb eines Jahres von der Preproduktion bis zum Final Shot realisiert haben.

Virtuelle Kamera für stilisierte Animationsfilme

Christos Obretenov wird erzählen, wie Stylized Rendering in Animationsfilmen die kreativen Möglichkeiten der virtuellen Kamera durch simulierte Maltechniken wie Pinselstriche, Aquarell, grafische Linienführung und Lichsetzung erweitert hat. Diese Techniken werden für das Setzen von virtuellem Licht und Schatten, (Un-)Schärfe und Tiefenschärfe in unterschiedlichen Animationsfilmprojekten eingesetzt. Christos‘ Firma Lollipop Shaders entwickelt Shading-Tools und -Workflows für Stylized Rendering in Animationsfilmen. Er ist der leitende Entwickler für Pixars RenderMan Stylized Looks sowie Principal Shader Writer bei zahlreichen Spielfilmen mit Sony Pictures Imageworks, die Stylized & Non Photoreal Rendering anwenden, darunter THE MITCHELLS VS. THE MACHINES und der kommende SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER VERSE.

Forum News

Das FMX Forum mit Recruiting Hub, Marketplace, School Campus und Workshops füllt sich derzeit mit langjährigen sowie neuen Partnern. Besonders im Bereich Recruiting besteht weiterhin großer Bedarf an Talenten: Schon jetzt ist der FMX Recruiting Hub völlig ausgebucht. Im Folgenden findet sich eine Liste einiger der bereits bestätigten Forum-Partner:

Recruiting Hub: benuts, Ghost VFX, One of Us, Outpost VFX, Realtime UK, Rotomaker,

Scanline VFX, Untold Studios.

Marketplace: Artineering, Das Element, Golaem,

Notch, Ranch Computing, The VFX Shop.

Workshops: Binary Alchemy, Notch, vrbn studios.

School Campus: Animationsinstitut, Flinders University, Hamm-Lippstadt University of Applied Sciences, Hochschule der Medien, Howest University of Applied Sciences / Digital Arts & Entertainment, Luleå University of Technology, Merz Akademie University of

Applied Art, Design and Media Stuttgart, SAE Institute, Technische

Hochschule Ostwestfalen-Lippe – University of Applied Sciences and Arts.

Animation Production Days (APD) starten Call for Projects

Die 17. Animation Production Days (26.-28. April 2023) haben ihren Call for Projects gestartet, bei dem frisch entwickelte Animationsprojekte eingereicht werden können. Auch 2023 bietet die Koproduktions- und Finanzierungsplattform als gemeinsame Veranstaltung von ITFS und FMX ein Talent-Programm für Newcomer und ein Koproduktions-Programm für Produktionsfirmen und Studios an, die nach Animationsprojekten für eine gemeinsame Zusammenarbeit Ausschau halten. Die Deadline für die Anmeldung und Projekteinreichung ist der 9. Februar.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.animationproductiondays.de

Weitere Informationen unter: www.fmx.de