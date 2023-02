MPC blickt zurück auf seine VFX-Highlights 2021

In nuce: Der VFX-Dienstleister MPC hat ein neues Showreel veröffentlicht, welches die Studio-Highlights 2021 aus dem Bereich Film & Serien auf schlanke eineinhalb Minuten zusammenbringt.

In toto: In dem Video unten gibt es ein Wiedersehen mit einer weit, weit entfernten Galaxis (The Mandalorian), oder auch mit dem tanztalentierten Duo Marion Cotillard und Adam Driver aus dem Musicalfilm Annette. Einige der visuell beeindruckendsten Filme, an denen MPC in den letzten Jahren mitgearbeitet hat, sind unter anderem die Action-Fortsetzung Top Gun: Maverick, der Mystery-Film Nope von Suspense-Mastermind Jordan Peele, oder die Videospiel-Verfilmung zur Gaming-IP Halo (Digital Production berichtete am 18.11. und 24.11. letzten Jahres über die Reihe Breaking Down The Breakdown von Rodeo FX, in denen VFX Producer Nancy Heller und VFX Supervisor Patrick David die Entstehung der Visual Effects zur Serie auseinandernehmen). VFX-lastige Projekte, die sich bei MPC aktuell in der Mache befinden, sind Ant-Man and the Wasp: Quantumania oder Transformers: Rise oft he Beasts.

MPC – Film & Episodic reel 2021