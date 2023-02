After Effects! Substance! Oscars!

Und mal wieder Neues von Adobe: After Effects kann nun jede Variante von OCIO und ACES, Substance Designer hat einen Bugfix bekommen, und dazu kommt noch ein Tech-Oscar fürs Substance Team!

Adobe hat After Effects 23.2 veröffentlicht – und nachdem wir es bereits seit letztem Jahr in der Beta-Verison gesehen haben, ist nun für alle die Unterstützung für den Farbmanagement-Standard OpenColorIO (OCIO) und den ACEScg-Farbraum voll integriert.Das ist auch das einzige neue Feature für diesen Release. After Effects 23.2 verfügt über voreingestellte Konfigurationen für ACES 1.2 und 1.3 und unterstützt den ACEScg-Farbraum.

Mehr in der Beta!

Der separaten Beta-Build von After Effects hat nun allerdings das neue Eigenschaften-Bedienfeld um Unterstützung für Textebenen erweitert, die bisher nur für Formebenen verfügbar waren. Der Plan ist, dass das Bedienfeld die Zeit für das Öffnen von Ebenenhierarchien reduziert, indem es einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Eigenschaften von Ebenen ermöglicht, die in der Zeitleiste ausgewählt wurden.

Eine volle Liste seht ihr hier: Adobe Release Notes AE

Substance Designer 12.4

Adobe hat Substance 3D Designer 12.4, die neueste Version seiner Material-Authoring-Software, veröffentlicht. Das „Qualitäts-Update“ verbessert laut Adobe den Workflow im Node-Graph, einfach Formeln können direkt im Parameterfelder getippt werden, und eine Schnellzugriffs-Symbolleiste ziert nun die 3D-Ansicht.

Die Verbesserungen im Nodegraph sind zum Beispiel das Automatische Entfernen von nicht-verbunden Knoten (Auf Knopfdruck, nicht nur so mitten in der Arbeit), sowie die Auswahl aller Knoten hinter einem Ausgewählten. Und: Jetzt kann man per Kontextmenü im Knoten Umschalten, ob der Farbe oder GRau ist.

Dazu können nun Formeln in den Grundrechenarten (+,-, x und /) statt Parametern eingegeben werden – bereits im Eigenschaftsfenster. Und das Sahnehäubchen? Die Python Schnittstelle wurde aktualisiert, und bietet nun vollen Zugriff auf den Modell-Graphen!

Alle Neuerungen im Substance findet ihr hier: Adobe Release Notes

Substance erhält einen Oscar!

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat bekannt gegeben, dass Substance 3D Designer dieses Jahr mit dem Scientific and Technical Award ausgezeichnet wurde, der für Produkte vergeben wird, die „nachweislich einen bedeutenden Beitrag zur Produktion von Kinofilmen geleistet haben“.

Das Konzept und die Umsetzung von Sébastien Deguy und Christophe Soum wurden ebenso hervorgehoben wie Sylvain Paris und Nicolas Wirrmann für das Design und die Entwicklung – auch die Academy sieht, wie mächtig prozedurale Workflows sind.

Und das wird auch offiziell anerkannt: „Adobe Substance 3D Designer bietet Künstlern einen flexiblen und effizienten prozeduralen Workflow für das Design komplexer Texturen. Seine ausgefeilten und steuerbaren Mustergeneratoren, sein intuitives Design und seine Renderer-unabhängige Architektur haben dazu geführt, dass die Software in den Bereichen visuelle Effekte und Animation weit verbreitet ist“.

Na dann, herzlichen Glückwunsch!