Doomsday (Konets sveta) | VFX Breakdown

Visual Effects mit Engelszungen: In der russischen Streaming-Serie wachsen Flügel – und schaut der Teufel auf einen Mord vorbei.

In nuce: Das in Russland ansässige VFX-Studio Main Road Post hat einen zirka eineinhalbminütigen VFX-Breakdown veröffentlicht, der Visual Effects aus der russischen Fernsehsehrie Doomsday (Originaltitel: Konets sveta) zeigt – und den Serienhelden Engelsflügel aus den Schulterblättern sprießen. Im Zentrum der, 2022 angelaufenen, Serie steht ein Mordfall mitten in Moskau, bei dem sich das Schlimmstmögliche als real herausstellt: Der Teufel persönlich hat die Erde betreten!

Weitergeklickt: Bisher zweimal verwies Digital Production auf Visual Effects von den VFX-Künstlerinnen und Visual-Effects-Handwerkern des Hauses Main Road Post – damals wurde es spacig bis welträumlich.

DOOMSDAY VFX Breakdown by Main Road Post