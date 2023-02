Notre-Dame | VFX Showreel

In nuce: Der französische Visual Effects Dienstleister The Yard VFX hat ein knapp dreieinhalbminütiges VFX Showreel veröffentlicht; das Video zeigt die Arbeiten der VFX Artists très français an der Netflix-Dramaserie Notre-Dame – vor allem Set Extensions, Partikel- und Feuersimulation stehen im Fokus.

In toto: Dreh- und Brennpunkt des Films ist die im Jahr 2019 in Flammen stehende Kathedrale Notre-Dame de Paris, umringt von einem Personal aus Feuerwehrleuten. Die Miniserie orientiert sich an den Erlebnisberichten der Feuerwehrleute, die bei dem Brand im Einsatz waren. Die Netflix-Serie mit einer Gesamtlänge von zirka fünf Stunden wurde 2022 beim Streaming-Anbieter Netflix veröffentlicht. The Yard VFX war (The Gray Man, Enola Holmes 2, Wanda Vision) und wird (Indiana Jones and the Dial of Destiny, John Wick 4) an vielen Visual-Effects-Knüllern beteiligt (sein).

Weitergeklickt: Wie realistische Feuereffekte gelingen können, darüber berichtete Digital Production wiederholt – nicht zuletzt im Rahmen nachstehender Meldungen.