Kaleidoscope | VFX Breakdown

In nuce: Der Visual-Effects-Dienstleister Framestore hat einen knapp zweiminütigen VFX Breakdown zur Netflix-Miniserie Kaleidoskop veröffentlicht – in dem Bienen herumschwirren, eine Pumpgun durchgeladen und ein Feuerchen gelegt wird.

In toto: In Kaleidoskop steckt eine Diebesbande die Köpfe zusammen, um einen 7-Milliarden-Dollar-schweren Coup zu landen. Die Heist-Serie erzählt Vorbereitung, Durchführung und Nachspiel des großangelegten Raubüberfalls. Das Besondere an Darreichungsform und Erzählweise der Serie: Die acht Episoden der ersten Staffel folgen keiner festgelegten Reihenfolge. Die einzelnen Episoden sind nicht nummeriert, sondern farbkodiert. Für die Stoffentwicklung hauptverantwortlich zeichnet sich Schriftsteller und Drehbuchautor Eric Garcia, dessen Romane die Grundlage für die schwarze Komödie Matchstick Men (von Regisseur Ridley Scott) und den Science-Fiction-Thriller Repo Men (von Regisseur Miguel Sapochnik) waren. Andere Serieninhalte auf Netflix, wie der Film Bandersnatch aus der Black-Mirror-Reihe, nutzen ebenfalls interaktives Erzählen.

Weitergeklickt: In der Vergangenheit berichtete Digital Production wiederholt über das Kreativwerk der VFX-Künstlerinnen und -Künstler von Framestore – beispielsweise im Rahmen eines Fachgesprächs mit Framestores damaliger Senior VFX Producerin über den Sci-Fictioner Edge of Tomorrow.

Framestore’s ‚Kaleidoscope‘ Show and Tell Breakdown Reel